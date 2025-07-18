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18 июля 2025 в 13:06

В Кремле дали определение НАТО

Песков назвал НАТО инструментом конфронтации

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

НАТО представляет собой инструмент конфронтации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, данный военно-политический блок настроен враждебно по отношению к РФ, и Москва учитывает это при обеспечении собственной безопасности, передает РИА Новости.

НАТО — это инструмент конфронтации. Это блок, который враждебен в отношении нашей страны. И конечно, это вынуждает нас учитывать это все и принимать соответствующие меры для обеспечения нашей собственной безопасности, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента отметил, что заявление командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью о возможном захвате Калининграда является не первым в череде враждебных и агрессивных высказываний от представителей Минобороны западных стран. По его словам, все подобные выступления учитываются в ходе российско-американского диалога.

Генерал Донахью заявлял, что Калининградская область окружена странами НАТО и может быть «полностью стерта с лица планеты». По его мнению, у Вашингтона и союзников теперь есть настоящий шанс реализовать такую операцию быстрее, чем когда-либо прежде.

Россия
Дмитрий Песков
НАТО
безопасность
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