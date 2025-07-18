Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 12:54

В Кремле отреагировали на заявления в НАТО о возможном захвате Калининграда

Песков назвал враждебными слова генерала НАТО о возможном захвате Калининграда

Слова командующего армией США в Европе и Африке, командующего сухопутных войск НАТО Кристофера Донахью о возможном захвате Калининграда являются еще одним заявлением в череде враждебных и агрессивных, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, все подобные выступления учитываются в ходе диалога с США, передает ТАСС.

Это еще одно заявление в череде таких враждебных агрессивных заявлений, которые мы часто слышим от представителей оборонных ведомств европейских стран, — отметил Песков.

Он добавил, что враждебная политика НАТО в отношении России вынуждает усиливать меры безопасности. По его мнению, Альянс — это враждебный Москве инструмент конфронтации.

Ранее Донахью заявил, что Альянс «спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил России в Калининградской области». Проще — уничтожение эксклава. Это часть так называемого плана Eastern Flank Deterrence Line, направленного против российского региона.

До этого Песков заявлял, что санкции, которые вводят страны-члены Европейского союза против Москвы, являются незаконными. Он подчеркнул, что российская сторона рассматривает односторонние ограничения ЕС как нарушение норм международного права и последовательную антироссийскую линию Европы.

Россия
Кремль
Дмитрий Песков
НАТО
Калининград
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле назвали объекты Запада, которые Россия считает законными целями
В Кремле ответили Зеленскому на предложение активизировать переговоры
В Кремле дали определение НАТО
Россиянкам перечислили продукты, повышающие шансы на беременность
Песков сообщил о разделении Россией треков по диалогам с США и Украиной
Назван важный нюанс законопроекта о сдаче русского языка мигрантами
Политолог раскрыл, как Евросоюз убедил Фицо поддержать 18-й пакет санкций
Песков раскрыл неожиданный эффект западных санкций
Песков рассказал, кто пострадает от нового пакета санкций Евросоюза
В Кремле отреагировали на заявления в НАТО о возможном захвате Калининграда
Песков раскрыл правду о новых беспрецедентных санкциях против России
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
В Госдуме объяснили законопроект о сдаче русского языка мигрантами
Американку с пистолетом и чеком на крупную сумму задержали по прилете в РФ
Захарова жестко прошлась по СМИ за фейк о закрытии курорта для россиян
Рыночная капитализация криптовалют впервые превысила $4 трлн
«Дебил. Изучение случая»: в Польше изъяли оскорбительную книгу о президенте
Врач дала советы, как сделать дачный бассейн безопасным для детей
В Госдуме раскрыли, попадет ли Telegram под ограничения в России
ВС России за неделю взяли под контроль 10 населенных пунктов
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Как оформить авто, если его хозяин умер
Общество

Как оформить авто, если его хозяин умер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.