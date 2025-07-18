В Кремле отреагировали на заявления в НАТО о возможном захвате Калининграда

В Кремле отреагировали на заявления в НАТО о возможном захвате Калининграда Песков назвал враждебными слова генерала НАТО о возможном захвате Калининграда

Слова командующего армией США в Европе и Африке, командующего сухопутных войск НАТО Кристофера Донахью о возможном захвате Калининграда являются еще одним заявлением в череде враждебных и агрессивных, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, все подобные выступления учитываются в ходе диалога с США, передает ТАСС.

Это еще одно заявление в череде таких враждебных агрессивных заявлений, которые мы часто слышим от представителей оборонных ведомств европейских стран, — отметил Песков.

Он добавил, что враждебная политика НАТО в отношении России вынуждает усиливать меры безопасности. По его мнению, Альянс — это враждебный Москве инструмент конфронтации.

Ранее Донахью заявил, что Альянс «спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил России в Калининградской области». Проще — уничтожение эксклава. Это часть так называемого плана Eastern Flank Deterrence Line, направленного против российского региона.

До этого Песков заявлял, что санкции, которые вводят страны-члены Европейского союза против Москвы, являются незаконными. Он подчеркнул, что российская сторона рассматривает односторонние ограничения ЕС как нарушение норм международного права и последовательную антироссийскую линию Европы.