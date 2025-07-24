«Путин достал кувалду»: в Китае оценили планы НАТО атаковать Калининград Baijiahao: Путин может пойти на жесткие меры в случае атаки на Калининград

Президент Российской Федерации Владимир Путин будет готов пойти на жесткие меры, если появится угроза Калининграду, пишет издание Baijiahao. Таким образом российский лидер достал «кувалду» на глазах у всего мира, отмечается в статье. Реакция Москвы последовала в ответ на провокационные заявления командующего сухопутными войсками НАТО Кристофера Донахью, который сказал о готовности альянса «стереть с лица земли» российский эксклав.

Тогда Путин дал четко понять, что любые попытки атаковать Калининград будут расценены как объявление войны. РФ продемонстрировала готовность применить все имеющиеся средства защиты, включая стратегические ядерные силы, которые находятся в полной боевой готовности, говорится в материале.

Это был не блеф Путина, а напоминание про один из главных козырей страны <...> Путин «достал кувалду» на глазах всего мирового сообщества, — сказано в публикации.

Ранее немецкие СМИ написали, что Владимир Путин испытывает разочарование от текущего состояния отношений с американским коллегой Дональдом Трампом. Согласно информированным источникам, российская сторона ожидала иного развития двустороннего диалога, но эти надежды пока не оправдались.