«Кремль зол»: Путин оказался недоволен Трампом

Президент России Владимир Путин разочарован сложившимися отношениями с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает Merkur.de. По информации источника, в Кремле рассчитывали на иное развитие контактов, однако ожидания не оправдались.

Кремль разочарован и зол на то, что с Трампом не сложилось, — поделился собеседник.

По его словам, Путин считает Трампа человеком эмоциональным и восприимчивым. За 50 дней ультиматума, о котором говорил американский политик, может произойти многое — и в Москве это понимают. Несмотря на сложности, в Кремле все-таки рассчитывают на возможность восстановления контактов.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о неизбежности личной встречи президентов России и США. По ее мнению, такой формат переговоров «глаза в глаза» крайне необходим, поскольку телефонные разговоры и переписка не могут его заменить.

До этого американский политолог Томас Шварц предположил, что Путин может использовать «уязвимость» Трампа в украинском вопросе. Как отметил эксперт, российский лидер понимает мягкую позицию американского президента и может предложить перемирие в выгодный для себя момент.