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24 июля 2025 в 13:13

«Глаза в глаза»: в Совфеде назвали неизбежной встречу Путина и Трампа

Матвиенко заявила, что встреча Путина и Трампа состоится рано или поздно

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Встреча президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа рано или поздно состоится, заявила на пресс-конференции заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, главам государства необходимо провести переговоры «глаза в глаза», поскольку никакие телефонные беседы и обмены письмами не заменят такой формат, передает РИА Новости.

Я считаю, что такая встреча была бы очень важной и необходимой, ведь никакие телефонные переговоры, никакой обмен письмами, обращениями не заменит личного общения, личного контакта — что называется, глаза в глаза. <…> Думаю, что рано или поздно такая встреча, безусловно, состоится, — уверена Матвиенко.

Она добавила, что от российско-американских отношений зависит стабильность и безопасность во всем мире. Матвиенко отметила, что значимость таких переговоров понимают все страны.

Ранее Трамп заявил, что США заключили с Европейским союзом соглашение относительно финансирования военных поставок для Украины. Теперь объединение полностью берет на себя оплату всей военной техники из США.

Валентина Матвиенко
Владимир Путин
Дональд Трамп
США
переговоры
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