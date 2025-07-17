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17 июля 2025 в 20:49

Американский политолог раскрыл, как Путин обхитрит Трампа

Политолог Шварц: Путин перехитрит Трампа по вопросу Украины

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин может воспользоваться «уязвимостью» главы Белого дома Дональда Трампа и перехитрить его в вопросе Украины, выразил мнение американский политолог Томас Шварц в интервью изданию Pravda. По словам эксперта, российский лидер не боится республиканца и использует его отношение к Москве в своих интересах.

Я ожидаю, что Путин <...> еще больше активизируется. <...> Потом, на 50-й день, он скажет, что хочет перемирия. <...> Американскому президенту все еще кажется, что российский лидер «исправится», — поделился Шварц.

Политолог считает, что президент США на протяжении всей своей карьеры «щадил» Путина и нередко критиковал американские спецслужбы активнее, чем Кремль. Это, по его словам, хорошо известно российскому президенту, который якобы не упустит шанс воспользоваться «мягкой позицией» Трампа.

Ранее Трамп заявил о своей вере в мирные намерения Путина относительно украинского конфликта, хотя и отметил, что пока это «лишь разговоры». Американский политик поставил 50-дневный срок для прогресса в урегулировании, пригрозив в противном случае введением пошлин. При этом он надеется, что соглашение может быть достигнуто раньше этого срока.

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