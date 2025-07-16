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16 июля 2025 в 05:12

Трамп рассказал о своей вере в Россию

Трамп заявил о вере в желание России урегулировать конфликт на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп заявил о своей вере в желание президента России Владимира Путина достигнуть мира в конфликте на Украине, передает телеканал C-SPAN. В противном случае, американский политик пригрозил ввести пошлины, в случе если через 50 дней не будет достигнут какой-либо прогресс по урегулирования военных действий.

Он говорит, что хочет мира. Пока что это только разговоры. Думаю, что он хочет мира. Надеюсь, что хочет. Мы скоро узнаем, — сказал республиканец.

Трамп отметил, что считает: Путин хочет мира, хотя пока это лишь разговоры. При этом он выразил надежду, что соглашение может быть достигнуто и раньше отведенного срока.

Ранее Трамп предостерег украинского лидера Владимира Зеленского от ударов по Москве. По его словам, такие атаки недопустимы, и Зеленский не должен предпринимать подобных действий.

До этого сообщалось, что администрация Трампа изучает возможность передачи Киеву крылатых ракет JASSM с дальностью полета до 1,8 тысячи километров. Еще два источника подтвердили, что рассматривается поставка оружия, способного поражать цели в глубине России.

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