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26 июля 2025 в 23:08

Рецепт маринованных огурцов по-польски: «краковское» наслаждение

Рецепт маринованных огурцов по-польски: «краковское» наслаждение Рецепт маринованных огурцов по-польски: «краковское» наслаждение Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как мариновать огурцы на зиму? Очень просто, если последуете советам NEWS.ru. Предлагаем вам похрустеть зимой польской «краковской» заготовкой.

Ингредиенты (на 3-литровую банку): корнишоны — 1,8 кг, дубовые листья — 3 шт. (для хруста), укроп — 3 зонтика, чеснок — 6 долек, корень хрена — 2 ломтика, горчичные семена — 1/2 ст. л., душистый перец — 8 горошин. Для маринада: вода — 1,2 л, соль — 60 г, тростниковый сахар — 30 г, винный уксус 6% — 100 мл.

Мариновать огурцы по-польски нужно так: замачиваем их в ледяной воде на 4 часа. На дно стерилизованной банки кладем дубовый лист, 2 зонтика укропа, хрен, чеснок. Нужно хорошо утрамбовать огурцы и добавить остальные специи сверху.

Вскипятить воду, растворить соль и сахар. Потом добавить уксус. Залить маринованные огурцы кипятком. Закатать жестяной крышкой, перевернуть. Укутать пледом на 36 часов.

Теперь вы знаете, что такое огурцы по-польски. Осталось съездить в Краков и показать полякам свои умения.

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огурцы
рецепты
Алина Ясинская
А. Ясинская
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