Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 25 июля 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 25 июля 2025 года

Наступило 25 июля 2025 года и принесло новые памятные даты и события. В России сегодня поют песни самого знаменитого барда и поздравляют следователей, а во всем мире — спасают утопающих и носят красные туфли. Какие еще есть торжества и памятные даты в последнюю пятницу июля и почему сегодня запрещено сплетничать — узнаете ниже.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

В нашей стране 25 июля поздравляют следователей. Благодаря сотрудникам органов следствия мы можем быть уверены, что справедливость восторжествует и все виновные будут наказаны. Дату торжества выбрали не случайно — в этот же день в 1713 году царь Петр I создал первую в России следственную канцелярию. Сначала ее сотрудники расследовали дела, связанные с коррупцией, а позже начали работать и с другими преступлениями. Интересно, что следователи могут дважды в год отмечать профессиональный праздник — еще один посвященный им приходится на 6 апреля.

Другой праздник, который найдет отклик в сердцах многих россиян, — День памяти Владимира Высоцкого. Он приурочен ко дню ухода из жизни артиста в 1980 году. 25 июля принято посещать могилу музыканта и автора песен, слушать и исполнять его хиты. На федеральных телеканалах в этот день показывают тематические концерты, где современные артисты перепевают песни Высоцкого. Но есть повод и просто так переслушать у себя дома репертуар барда или посмотреть документальный фильм о его жизни.

Во всем мире сегодня отмечают важный праздник — Всемирный день предотвращения утоплений. Это одна из самых серьезных проблем в сфере здравоохранения и третья по значимости причина связанных с травмами смертей. Праздник нужен, чтобы подчеркнуть важность безопасного купания в водоемах: создания спасательных станций, специальных заграждений и систем оповещения.

25 июля отмечают День сотрудника органов следствия Российской Федерации Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необычные праздники и памятные события

25 июля отмечают Международный день красных туфель. Это не просто праздник модниц и повод надеть акцентную пару обуви. У этого необычного праздника достаточно трагическая история. Его придумали друзья австралийки Теды Майинт, которая погибла от продолжительной борьбы с болезнью Лайма — симптомы этого заболевания, как правило, незаметны для окружающих. Девушка часто носила красную обувь, поэтому ее подруги выбрали именно красные туфли в качестве символа борьбы с «незаметными» серьезными болезнями. Поэтому 25 июля алая обувь становится не просто дополнением образа, а высказыванием о важности борьбы с аутоиммунными недугами и поддержки людей, которые потеряли близких из-за этих болезней.

Другие интересные праздники 25 июля:

День кулинаров;

День вина и сыра;

День продевания нитки в иголку;

День разговора в лифте;

День карусели.

День сыра и вина отмечают 25 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Церковные и религиозные праздники сегодня

Сегодня православная церковь вспоминает преподобного Арсения Новгородского. Родился будущий святой в Ржеве-Владимирове в начале XVI века под мирским именем Амвросий. С юных лет и до последних дней жизни отца он занимался кожевенным ремеслом. Когда Амвросий повзрослел, он женился. Но вместе с супругой прожил совсем недолго — спустя шесть месяцев он втайне от родственников уехал в Великий Новгород и стал монахом. Уже из этого города жена и мать Амвросия получили письмо, в котором тот описал причины отказа от мирской жизни.

Вместе с принятием иночества мужчина получил имя Арсений и занимался строительством обители и храма в честь Рождества Богородицы. Монах вел очень праведную жизнь и смиренно служил Богу. Однажды жизнь столкнула его с Иваном Грозным — царь захотел построить себе дворец на Ярославовом дворище и обратился за разрешением к иноку. Тот уличил правителя в жестокости и не принял его даров. Чуть позже Грозный обратился за благословением Арсения, когда собирался идти на Псков. Тогда затворник согласился пойти за ним в путь, но на следующий день утром преподобный умер.

Народные приметы 25 июля 2025 года: что запрещено делать в этот день?

В народном календаре 25 июля называют днем Прокла Плакальщика или Великих Рос. Считалось, что сегодня выпадает особенно обильная роса, а над полями повисает туман — они благоприятны для урожая перед началом жатвы. Наши предки верили, что собранная в этот день роса или вода от тумана обладает целебными свойствами — ею советовали умываться и промывать глаза, чтобы улучшить зрение. Кроме того, сегодня нужно помогать бездомным животным и соблюдать тишину в доме.

Росу 25 июля считают особенно целебной Фото: Wolfgang Weinhäupl/imagebroker.com/Global Look Press

Что нельзя делать 25 июля:

лить слезы — они отпугивают удачу;

сплетничать и обижать родных — к беде;

гулять по росе босиком — к неудачам и болезни;

проворачивать сделки с деньгами — к бедности.

Погодные приметы по народному календарю сегодня:

богатая роса и туман утром — к продолжению жаркого лета;

пчелы громко жужжат — к зною;

обилие грибов в лесу — к похолоданию.

Памятные даты и события: что произошло 25 июля в разные годы?

В 1814 году в мире впервые протестировали паровоз. Прототип современных тягачей для железнодорожных составов представил английский инженер-механик Джордж Стефенсон.

В 1943 году в Италии свергли фашистского диктатора Бенито Муссолини. Государственный переворот совершили оппозиционные группировки, которые оказались недовольны поражением страны во Второй мировой войне.

В 1978 году в Великобритании впервые успешно применили искусственное оплодотворение (ЭКО). На свет появился первый ребенок, зачатый таким способом.

Этот день в истории: кто родился и кто умер 25 июля?

В этот день появились на свет:

Василий Шукшин (1924 год) — советский актер, кинорежиссер и писатель-классик. Он снял картины «Печки-лавочки» и «Калина красная», а также написал множество рассказов и повестей.

25 июля родился кинорежиссер, актер и писатель Василий Шукшин Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Мэтт Леблан (1967 год) — американский актер, прославившийся на весь мир ролью Джо в культовом ситкоме «Друзья».

Наталья Бочкарева (1980 год) — российская актриса. Самой яркой ролью в ее карьере стала Даша Букина из ситкома «Счастливы вместе» о семье екатеринбургского продавца обуви.

В этот день мир покинули:

Исаак Дунаевский (1955 год) — советский композитор и режиссер. Он написал музыку ко многим знаменитым песням. В их числе — «Ой, цветет калина», «Моя Москва», «Как много девушек хороших».

Владимир Высоцкий (1980 год) — автор и исполнитель песен, советский актер театра и кино. Он подарил множество хитов, которые теперь плотно вшиты в культурный код каждого жителя нашей страны.

Борис Новиков (1997 год) — советский актер театра и кино. Именно его голосом говорит почтальон Печкин в серии мультфильмов о Простоквашино.

Именины и дни ангела 25 июля: кого не забыть поздравить?

Сегодня именины у Христофора, Якова, Арсения, Антона, Вероники, Гавриила, Ивана, Марии, Михаила и Федора. Проверьте, есть ли у вас такие знакомые, и не забудьте поздравить их с праздником!