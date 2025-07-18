В Крыму начали проверку после аварийной остановки аттракциона

В Евпатории прокуратура Крыма начала надзорную проверку после аварийной остановки аттракциона в одном из парков, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на ведомство. Специалисты намерены установить точную причину инцидента.

По данным прокуратуры, аттракцион остановился на высоте на высоте пяти-семи метров с 24 людьми на борту, 22 из которых были несовершеннолетними. Спасатели вручную опустили конструкцию до безопасного уровня, после чего эвакуировали всех при помощи трехколенной лестницы.

Прокуратура оценит соблюдение законодательных требований по безопасности предоставляемых услуг. Кроме того, специалисты проверят деятельность ответственных должностных лиц и владельца аттракциона.

Ранее во Владивостоке пострадал ребенок в результате обрушения детского аттракциона. Инцидент произошел на Спортивной набережной. Из-за ненадлежащего обслуживания у карусели во время движения отвалилось сиденье.