Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 31 июля 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 31 июля 2026 года

Последний июльский день — это и дата рождения Гарри Поттера, и важное торжество для женщин Африки, и профессиональный праздник врачей Военно-морского флота России. Народные приметы сегодня советуют отправиться в баню и приготовить варенье. Что еще интересного случилось 31 июля: какой праздник справляют жители Индии, Ирана и Польши, что такое панафриканизм и кого поздравить с днем ангела — читайте в нашем материале.

День африканской женщины — праздник 31 июля 2026 года

В 1962 году 31 июля в Танзании состоялась конференция, на которой участники придумали Панафриканскую женскую организацию. Идеи панафриканизма — создания единого и независимого от метрополий государства на этом материке — появились еще в начале XX века. Сейчас многие из 55 стран континента вступили в Африканский союз. А Панафриканская женская организация объединяет женских активисток из этих же государств.

Праздник 31 июля напоминает о проблемах, с которыми сталкиваются женщины в Африке, — неравенство, недостаточная оплата труда, неудовлетворительные условия жизни, плохие системы образования и здравоохранения. А еще это день памяти, который посвящен всем активисткам, боровшимся за независимость в своих государствах и мир в них.

День африканской женщины — праздник 31 июля 2026 Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Торжество посвящено и современным африканским женщинам, которые продвигают культуру, искусство, науку в своих государствах. 31 июля 2026 года в странах Африканского союза пройдут просветительские мероприятия. Их цель — показать, какую роль женщины играют в развитии идей панафриканизма.

День военно-морского врача ВМФ РФ — праздник 31 июля в России

В заключительный день второго летнего месяца свой профессиональный праздник отмечают врачи ВМФ Российской Федерации. 31 июля они будут принимать поздравления и получать награды.

Медицинский персонал играет огромную роль на любых кораблях, включая военные. У всех военных врачей даже есть офицерские звания. А еще доктора часто называют третьим лицом после старшего помощника командира корабля и самого капитана.

Придумали особое торжество для врачей-моряков в Министерстве обороны. В России праздник 31 июля справляют с середины 1990-х годов. В эту дату можно поздравить не только врачей, но и медсестер и прочий медицинский персонал. Все эти люди помогают военным морякам хорошо выполнять свою работу и часто спасают им жизни.

Врачи в операционной на госпитальном судне Тихоокеанского флота Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Праздники 31 июля 2026 года в разных странах мира: день отца, донора и казначейства

31 июля 2026 года — это насыщенный на события день. Знаете ли вы, что именно последний день июля британская писательница Джоан Роулинг выбрала в качестве дня рождения Гарри Поттеру? Если бы герой существовал в реальности, ему бы исполнилось 46 лет.

Какой праздник 31 июля справляют иностранцы? Вот перечень любопытных мероприятий:

День флага в штате Гавайи в США;

День донора в Иране — справляется с 1974 года;

День памяти Удхама Сингха в Индии — здесь вспоминают революционера, который сражался за независимость страны от Британской империи;

День казначейства в Польше;

День воинов в Малайзии — посвящен памяти погибших во время двух мировых войн и военных конфликтов в стране.

Памятные даты 31 июля Фото: E]Nicolas Celaya/Xinhua/Global Look Press

Омельянов день — праздник 31 июля в России по народному календарю

31 июля 2026 году верующие вспоминают мученика Емилиана Доростольского. Он, как и многие другие почитаемые христианами верующие, пострадал от гонений на христиан во времена Римской империи. Он жил во времена императора Юлиана Отступника, ярого противника христианства.

Легенды гласят, что однажды правитель издал указ, по которому всех христиан должны были казнить. Емилиан возмутился и в ответ уничтожил статуи языческих богов. Местные жители обвинили в этом поступке крестьянина и начали его избивать. Тогда святой признался в совершенном. Его поймали и приговорили к казни через сожжение. Однако в огне Емилиан не горел. Когда костер потух, он лег на землю, помолился и умер.

В народе имя святого Емилиан упростили до Омельяна. В этот день, верили наши предки, подходил конец жатве. Поэтому с праздником 31 июля был связан интересный обычай: крестьяне выкладывали на поле все инструменты — серпы и косы, приглашали священника. Он освящал инструменты.

Праздник 31 июля в России по народному календарю Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press

Что можно и нельзя делать 31 июля 2026 года

После трудов в поле славяне шли в баню, хорошо парились. Они полагали, что так можно избавиться от усталости, что накопилось за время тяжелой работы. В веники в эту дату следовало добавить цветов и луговых трав. А еще в последний июльский день стоило начинать готовить варенья, огурцы и делать другие заготовки на осень и зиму.

Вот чем приметы запрещают заниматься 31 июля:

делать уборку дома (особенно подметать) — выбросишь из дома всю удачу вместе с мусором;

идти куда-то после того, как село солнце, — на улице ночью будет исключительно активна нечистая сила;

брать в долг деньги даже у самых близких друзей и родственников — это приведет к еще большим финансовым трудностям.

Как это обычно бывает, с 31 июля связано много примет о природе и погоде. Что они сулят в этот июльский день? Рассказываем:

на улице много мух летает, они кусаются — жди плохую погоду, заморозки и дожди;

листва на березах уже пожелтела — осень придет раньше обычного;

пчелы не залетают в улей, летят близко к земле — к солнечной погоде.

Приметы 31 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Интересные факты о 31 июля

Расскажем еще немного о праздниках 31 июля 2026 года. Вот какие любопытные факты об этом дне можно узнать из учебников истории:

1498 год — Христофор Колумб и его экспедиция достигла острова Тринидад;

1605 год — на трон взошел Лжедмитрий I;

1703 год — Даниэль Дефо отправлен к позорному столбу за свои сатирические памфлеты;

1815 год — в Англии случилась первая в мире железнодорожная катастрофа;

1919 год — белогвардейцы под руководством Антона Деникина захватили Киев;

1938 год — стартовали Хасанские бои между Японией и СССР;

1944 год — вся территория РСФСР была освобождена от немцев, а в Средиземном море разбился Антуан де Сент-Экзюпери;

1956 год — открылся стадион «Лужники» в Москве;

1991 год — свою первую рекламную кампанию провела пирамида «МММ»;

2008 год — воду нашли на Марсе.

31 июля появились на свет певица Эдита Пьеха, актрисы Прасковья Жемчугова и Алена Бондарчук, телеведущий Леонид Якубович, клоун Олег Попов, писательница Джоан Роулинг, спортсменки Светлана Слепцова и Виктория Азаренко.

Эдита Пьеха Фото: Valeriy Matusov/Russian Look/Global Look Press

Именинники 31 июля

Не забудем заглянуть в святцы. Отправьте свои поздравления с днем ангела:

Ивану (и Иоанну);

Леонтию;

Степану (и Стефану);

Емельяну;

Афанасию;

Аполлинарию.

Мы рассказали, какой праздник установлен на 31 июля 2026 года в России и странах Африканского союза, кто отмечает в последний день июля именины и день ангела. А приметы советуют отправиться в баню и заняться заготовкой солений.

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