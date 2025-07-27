В Турции рассказали о планах Эрдогана по встрече Путина и Зеленского

В Турции рассказали о планах Эрдогана по встрече Путина и Зеленского Фидан: Эрдоган стремится ускорить организацию встречи Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Эрдоган надеется на ускорение организации встречи лидеров России, Украины и США в Стамбуле, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. Он добавил, что вопрос возможного диалога лидеров обсуждался в ходе недавних переговоров.

Надеюсь, что в ближайшее время это произойдет. Я верю, что в Стамбуле соберутся все три лидера под руководством нашего президента, — сказал глава ведомства.

Ранее эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко сообщил, что российские представители в ходе третьего раунда диалога озвучили украинским делегатам три основных требования Москвы, которыми являются нейтралитет Киева и его отказ от вступления в НАТО, признание новых регионов РФ и снятие санкций. РФ никогда не откажется от этих условий, считает он.

Кроме того, источник информировал, что решение по поводу четвертого раунда российско-украинских переговоров в настоящий момент принято не было. Для этого необходимо выполнение новых соглашений, пояснил он.

Как уточнялось, третий раунд прямых российско-украинских переговоров закончился договоренностью провести обмены не только военными, но и гражданскими лицами. Встреча в расширенном составе началась позже, чем планировалось. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал мероприятие «очень сложным разговором».