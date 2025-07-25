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25 июля 2025 в 06:15

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Два лучших рецепта маринованных огурцов — хрустящие и ароматные! Лето — время заготовок, и если вы хотите, чтобы ваши маринованные огурчики получались хрустящими, ароматными и хранились до следующего урожая, попробуйте эти два проверенных рецепта. Первый — классический с уксусом, второй — более мягкий с лимонной кислотой. Оба варианта гарантируют отличный результат!

Классические хрустящие огурцы с уксусом

На 3-литровую банку: 1,5 кг мелких огурцов, 3 зубчика чеснока, 5 горошин черного перца, 3 листа хрена, зонтик укропа, 5 листьев смородины. Для маринада: 1,5 л воды, 3 ст. л. соли, 5 ст. л. сахара, 100 мл 9% уксуса.

Огурцы замочите в холодной воде на 2 часа. На дно стерильной банки уложите специи, затем плотно огурцы. Вскипятите воду с солью и сахаром, залейте огурцы, добавьте уксус. Стерилизуйте 10 минут, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Нежные огурчики с лимонной кислотой

На 3-литровую банку: 1,5 кг огурцов, 2 зубчика чеснока, веточка эстрагона, лист хрена, 5 горошин душистого перца. Для маринада: 1,5 л воды, 2 ст. л. соли, 4 ст. л. сахара, 1 ч. л. лимонной кислоты.

Подготовленные огурцы уложите в банку со специями. Воду с солью и сахаром доведите до кипения, добавьте лимонную кислоту, залейте огурцы. Сразу закатайте, переверните и укутайте. Этот вариант особенно хорош для тех, кто не любит резкий вкус уксуса.

Оба рецепта проверены годами — огурцы получаются хрустящими, ароматными и прекрасно хранятся. Попробуйте закрыть по несколько банок каждого вида, чтобы зимой было разнообразие!

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огурцы
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кулинария
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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