Огурцы для засолки, от которых банки трещат от хруста

Правильный выбор огурцов для засолки решает всё: или зимой достанете из банки упругие хрустящие плоды, или получите мягкую «квашню». Даже если продавец на рынке не знает сорт, можно определить засолочный огурец по внешним признакам.

На что смотреть при выборе:

Пупырышки с чёрными шипами — верный признак засолочного сорта. Светлые шипы обычно у салатных огурцов, и их кожица размягчается в рассоле.

— верный признак засолочного сорта. Светлые шипы обычно у салатных огурцов, и их кожица размягчается в рассоле. Цвет тёмно-зелёный — значит, плод зрелый, но не перезревший. Желтоватые и бледные огурцы быстро становятся мягкими.

— значит, плод зрелый, но не перезревший. Желтоватые и бледные огурцы быстро становятся мягкими. Толстая кожица — гарантия, что хруст сохранится. Её сложно проткнуть ногтем, и она не размокнет при консервации.

Совет: для засолки выбирайте небольшие огурцы длиной до 10 см — они лучше пропитываются рассолом.

Рекомендованные сорта:

Бочковой засолочный F1 — корнишонный тип, пчёлоопыляемый, без горечи, с правильной формой плодов.

— корнишонный тип, пчёлоопыляемый, без горечи, с правильной формой плодов. Весёлые ребята F1 — устойчив к мучнистой росе и вирусу огуречной мозаики, не горчит, с короткими полосками.

— устойчив к мучнистой росе и вирусу огуречной мозаики, не горчит, с короткими полосками. Вязниковский 37 — ранний сорт, устойчив к болезням. Несмотря на светлый оттенок, даёт плотные, хрустящие огурчики с мелкими бугорками.

С такими сортами каждая банка зимой будет открываться под аппетитный треск.

Мечтаете сохранить летнюю свежесть огурцов до зимы? Этот рецепт маринования без стерилизации позволит наслаждаться хрустящими огурчиками, будто только что с грядки. Секрет — в особой заливке, которая сохраняет натуральный вкус и аромат.