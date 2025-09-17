Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 10:23

Редька в сентябре: витаминная бомба для здоровья

Редька в сентябре Редька в сентябре Фото: Shutterstock/FOTODOM

Редька — один из самых недооцененных овощей, хотя ее польза для здоровья огромна. В сентябре именно она становится максимально полезной, ведь в это время собирается свежий урожай, насыщенный витаминами и эфирными маслами. Редька богата витамином С, калием, кальцием, железом и фитонцидами, которые укрепляют иммунитет, помогают бороться с вирусами и повышают защитные силы организма в преддверии холодов.

Почему стоит есть редьку в сентябре

Особенность редьки — наличие эфирных масел и природных ферментов, которые улучшают пищеварение, нормализуют обмен веществ и способствуют мягкому очищению организма. Она помогает вывести лишнюю жидкость, снижает уровень холестерина и является прекрасным продуктом для профилактики простудных заболеваний. В сентябре ее особенно важно включать в рацион, так как именно в начале осени организму требуется больше витаминов для адаптации к переменам погоды.

Не менее важно и то, что редька обладает выраженными противовоспалительными свойствами. Ее сок часто используют как натуральное средство при кашле и бронхите. А в сочетании с медом редька становится настоящим эликсиром здоровья, который помогает поддерживать тонус и энергию.

Редька в сентябре: витаминная бомба для здоровья Редька в сентябре: витаминная бомба для здоровья Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт полезного блюда из редьки

Чтобы разнообразить меню и одновременно укрепить здоровье, можно приготовить вкусный и легкий салат из редьки. Для этого понадобится 300 граммов свежей зеленой редьки, одно крупное яблоко сладкого сорта, половина лимона, столовая ложка оливкового масла, щепоть соли и немного меда для баланса вкуса. Редьку очищают и натирают на мелкой терке, яблоко нарезают тонкой соломкой, все перемешивают, сбрызгивают лимонным соком и заправляют маслом. Для пикантности можно добавить чайную ложку меда и свежую зелень.

Салат из редьки — это блюдо, которое не только освежает, но и насыщает организм витаминами, помогая укрепить иммунитет и поддержать здоровье в осенний период. Именно поэтому редьку стоит включать в рацион как можно чаще.

Ранее мы поделились рецептом заготовки заправки для рассольника.

овощи
продукт
сентябрь
здоровье
рецепт
салат
Анна Скворцова
А. Скворцова
