Внесение фигуристки Алины Загитовой в базу украинского сайта «Миротворец» является глупостью, заявила NEWS.ru заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. По ее словам, российские спортсмены могут отправиться в любую точку мира на соревнования или другие мероприятия.

Смешно даже думать об этом. Крым — это Россия. И вообще, наши спортсмены ездят куда угодно на соревнования или другие мероприятия. И продолжат ездить. Они могут отправиться в любую точку мира. И это уж точно не дело украинских властей. То, что они делают, — глупость полная, — высказалась Тарасова.

Ранее появилась информация, что Загитова была внесена в базу «Миротворца» из-за участия в фестивале «Таврида.Арт» в 2021 году. Создатели сайта утверждают, что фигуристка преднамеренно «нарушила границу Украины», участвовала в «российских пропагандистских акциях» и вела «противозаконную предпринимательскую деятельность» в Крыму.

До этого Служба безопасности Украины объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову. Согласно карточке в базе данных, глава ЦИК числится в розыске с ноября 2024 года.