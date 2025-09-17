Раскрыты сроки ближайшего визита Трампа в Китай Трамп может посетить Китай в конце октября или начале ноября

Президент США Дональд Трамп может нанести визит в Китай в конце октября — начале ноября, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники. По информации издания, власти Китая направили американскому лидеру приглашение, обычно это говорит о завершающей стадии подготовки к поездке.

Официальное приглашение — как выстрел стартового пистолета в забеге на 100 метров, финал которого уже виден, — сказал собеседник издания.

Он добавил, что визит, вероятно, состоится во время саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Мероприятие пройдет с 31 октября по 1 ноября в Южной Корее.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме заявил, что Трамп признает необходимость устранения первопричин кризиса на Украине для его разрешения. По его словам, устранение коренных причин является единственным способом добиться устойчивого мира, и Трамп был первым западным лидером, который несколько раз подчеркивал, что вступление Украины в НАТО стало бы большой ошибкой.

До этого Трамп заявил о сложном положении Украины. Поводом для такого заявления стал вопрос украинского репортера о сроках поставки зенитных ракетных систем Patriot, обещанных Вашингтоном в июле.