Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 12:30

Раскрыты сроки ближайшего визита Трампа в Китай

Трамп может посетить Китай в конце октября или начале ноября

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп может нанести визит в Китай в конце октября — начале ноября, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники. По информации издания, власти Китая направили американскому лидеру приглашение, обычно это говорит о завершающей стадии подготовки к поездке.

Официальное приглашение — как выстрел стартового пистолета в забеге на 100 метров, финал которого уже виден, — сказал собеседник издания.

Он добавил, что визит, вероятно, состоится во время саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Мероприятие пройдет с 31 октября по 1 ноября в Южной Корее.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме заявил, что Трамп признает необходимость устранения первопричин кризиса на Украине для его разрешения. По его словам, устранение коренных причин является единственным способом добиться устойчивого мира, и Трамп был первым западным лидером, который несколько раз подчеркивал, что вступление Украины в НАТО стало бы большой ошибкой.

До этого Трамп заявил о сложном положении Украины. Поводом для такого заявления стал вопрос украинского репортера о сроках поставки зенитных ракетных систем Patriot, обещанных Вашингтоном в июле.

Китай
Дональд Трамп
визиты
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, что нужно срочно сделать в случае передачи данных мошенникам
Учебный год: инструкция по выживанию для родителей
В Госдуме приняли новую меру социальной защиты ветеранов СВО
Англичане захотели вымарать имя Льва Яшина
Путин распорядился отметить 300-летие известной императрицы
Общежитие в российском городе охватило пламя
«Настоящая легенда»: в «Динамо» поздравили Овечкина с юбилеем
Тактильная честность: почему ощущение ткани важнее картинки
Осень-зима без набора веса: как сохранить фигуру к Новому году?
Четырехдневка в России: когда введут, кто перейдет первым, что с зарплатами
Россия несет потери в одной сфере из-за ударов БПЛА
Названы две самые главные уловки, которые применяют мошенники
Новая «Прямая линия с Владимиром Путиным»: когда состоится, что известно
В Петербург прибыл арахис с переносчиком опасной инфекции
Уролог назвал неочевидные угрозы со стороны гаджетов
Раскрыто, сколько средств выделили на ветеринарные вакцинации за пять лет
Одна из стран СНГ решила назвать свой город в честь богатыря
Терапевт предупредил, какие внешние факторы провоцируют инсульт
Зеленский раскрыл, что поставят США Украине за счет средств НАТО
Раскрыта истинная цель переноса сроков оплаты услуг ЖКХ
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.