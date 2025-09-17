Силовики предотвратили теракт в подмосковной мечети Baza: юношу задержали по пути в Балашиху для совершения теракта в мечети

Правоохранительные органы задержали молодого человека, подозреваемого в подготовке теракта в мечети подмосковной Балашихи, сообщил Telegram-канал Baza. По данным канала, преступление собирался совершить18-летний Демид М. из Иркутской области.

Согласно полученным данным, еще в марте текущего года юноша вышел на связь с куратором из NS/WP (National-Socialism/White Power, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По данным канала, после получения согласия на осуществление атаки на его криптовалютный кошелек поступило $800 (66 272 рубля) для закупки необходимых средств.

Оперативники установили, что это не первый случай вовлеченности задержанного в противоправную деятельность. В апреле 2024 года он перевел представителям «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) 6400 рублей в криптовалюте, а позднее разместил на стене здания провокационные надписи с призывом вступать в эту организацию.

По данным канала, в отношении Демида возбуждено три уголовных дела по статьям о финансировании терроризма, публичных призывах к нему, а также о подготовке к террористическому акту. В настоящее время суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Кировской области задержали мужчину, который хотел поджечь релейные шкафы на Транссибирской магистрали для блокирования грузоперевозок в интересах СВО. После теракта он хотел заключить контракт с Минобороны России, чтобы потом перейти на сторону врага.