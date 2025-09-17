Ozon запустил доставку «по клику курьером»

Маркетплейс Ozon запустил новый функционал для получения заказа пользователем. Он именуется в приложении и на сайте «по клику курьером». Такой сценарий использования доступен в регионах, где действует сервис доставки продуктов Ozon fresh. Новая услуга дает возможность клиентам заказывать товары маркетплейса с быстрой доставкой. При этом заказ в удобное покупателю время повезут курьеры-партнеры сервиса через дарксторы Ozon fresh. Этот вид доставки значительно улучшит удобство пользования маркетплейсом Ozon и создаст для курьеров Ozon fresh возможность зарабатывать на новом типе заданий.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо добавить товары Ozon в корзину, как и раньше, а затем на странице оформления заказа выбрать опцию доставки «по клику курьером». После этого заказ соберут на складе маркетплейса и отправят уже собранным на даркстор Ozon fresh. Когда заказ будет готов к отправлению до двери, покупатель получит об этом уведомление в приложении. И в удобное для себя время в течение дня с момента доставки на даркстор можно нажать кнопку доставки заказа — и он доедет в течение 15–30 минут, а за маршрутом курьера можно следить в режиме реального времени.

Запуск услуги «по клику курьером» демонстрирует синергию между нашей доставкой продуктов и широкой витриной маркетплейса, это отражает тренд на развитие новых клиентских сценариев. Мы гордимся тем, что можем предложить нашу инфраструктуру для удобства покупателей Ozon, чтобы улучшить их клиентский путь и сделать покупки на Ozon еще более комфортными, — подчеркнула коммерческий директор Ozon fresh Арина Князева.

На данный момент к услуге уже подключена значительная часть дарксторов Ozon fresh — 75%. А до конца сентября 2025 года планируется подключение еще более 200 объектов, охватывающих все зоны доставки в регионах присутствия сервиса, включая Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Ростов-на-Дону, Тверь, Краснодар, Волгоград, Сочи, Казань и Набережные Челны.