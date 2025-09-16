Корнишоны «Мёд и чили» — необычный и пикантный вариант закуски на зиму

Корнишоны «Мёд и чили» — это необычный и пикантный вариант закуски, который покорит любителей сочетания сладкого и соленого. Хрустящие, ароматные и в меру острые, они идеально подходят к мясу и картофелю.

Ингредиенты

Корнишоны свежие — необходимое количество

Укроп (зонтики) — 2 шт.

Лист хрена — 1 шт.

Лавровый лист — 3 шт.

Перец черный горошком — 4 горошины

Перец душистый горошком — 4 горошины

Чеснок — 4 зубчика

Сахар — 100 г на 1 литр воды

Мед — 50 г на 1 литр воды

Соль — 40 г на 1 литр воды

Чили — по вкусу

Кислота лимонная — 1 ч. л. на 1 литр воды

Приготовление

На дно стерильных банок уложите специи и чеснок. Огурцы обрежьте с обеих сторон и плотно уложите в банки. Залейте кипятком на 20 минут, накрыв крышками. Слейте воду, измерьте объем. Добавьте соль и сахар, мед из расчета на 1 литр, доведите до кипения. В конце всыпьте лимонную кислоту, добавьте порезанный чили. Залейте огурцы кипящим маринадом, сразу закатайте крышками. Переверните банки и оставьте остывать без укрывания.

