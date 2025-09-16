Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 14:00

Корнишоны «Мёд и чили» — необычный и пикантный вариант закуски на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Корнишоны «Мёд и чили» — это необычный и пикантный вариант закуски, который покорит любителей сочетания сладкого и соленого. Хрустящие, ароматные и в меру острые, они идеально подходят к мясу и картофелю.

Ингредиенты

  • Корнишоны свежие — необходимое количество
  • Укроп (зонтики) — 2 шт.
  • Лист хрена — 1 шт.
  • Лавровый лист — 3 шт.
  • Перец черный горошком — 4 горошины
  • Перец душистый горошком — 4 горошины
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Сахар — 100 г на 1 литр воды
  • Мед — 50 г на 1 литр воды
  • Соль — 40 г на 1 литр воды
  • Чили — по вкусу
  • Кислота лимонная — 1 ч. л. на 1 литр воды

Приготовление

  1. На дно стерильных банок уложите специи и чеснок. Огурцы обрежьте с обеих сторон и плотно уложите в банки. Залейте кипятком на 20 минут, накрыв крышками. Слейте воду, измерьте объем. Добавьте соль и сахар, мед из расчета на 1 литр, доведите до кипения.
  2. В конце всыпьте лимонную кислоту, добавьте порезанный чили. Залейте огурцы кипящим маринадом, сразу закатайте крышками. Переверните банки и оставьте остывать без укрывания.

Ранее мы готовили пикантную закуску «Баклажули» на зиму! Вкусная закатка из ассорти овощей.

огурцы
соленья
простой рецепт
закатки
домашние заготовки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
