Трамп заявил, что поднимет на встрече с Зеленским и ЕС два важных вопроса Трамп: США, ЕС и Украина обсудят гарантии безопасности Киеву

США, ЕС и Украина должны обсудить гарантии безопасности Киеву на встрече, заявил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что при этом будет поднят вопрос о возможности вступления Украины в НАТО.

Мы никогда такое не обсуждали. Обсудим это сегодня, но мы готовы дать очень хорошие гарантии безопасности. И люди ждут этого от нас, — сказал он.

Трамп добавил, что мероприятия в Белом доме идут очень успешно, политик надеется, что в будущем состоится трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины. Глава государства подчеркнул, что не верит в угрозу «дальнейшей агрессии» РФ против Украины, при обсуждении обмена территориями между Россией и Украиной будет учитываться текущая линяя соприкосновения в зоне конфликта.

Ранее Трамп во время встречи с Зеленским пошутил об отсутствии выборов на Украине. Глава Белого дома с иронией пообещал попробовать отменить избирательный процесс по примеру Зеленского, когда его президентский срок будет подходить к концу.

До этого глава Белого дома подчеркнул, что обладает необходимым опытом для решения сложных международных кризисов. Он резко раскритиковал своих противников, назвав их «глупыми людьми» без здравого смысла.