Опубликован календарь школьных каникул на грядущий учебный год

Министерство просвещения России опубликовало календарь школьных каникул на 2025–2026 учебный год. Согласно официальной информации, продолжительность осенних, зимних и весенних каникул должна быть не менее семи дней.
Для школ, работающих по четвертям, рекомендованы определенные даты каникул. Так, осенние каникулы стартуют 25 октября, а заканчиваются 2 ноября 2025 года, зимние — с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026-го, весенние — с 28 марта по 5 апреля 2026-го, летние — с 27 мая по 31 августа 2026 года. Дополнительно для первоклассников предусмотрены каникулы в феврале длительностью не менее недели.
Учебный год начинается 1 сентября 2025 года и завершится 26 мая 2026 года. В ведомстве уточнили, что сроки могут корректироваться с учетом региональных особенностей и праздничных дней.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов высказал мнение, что через несколько лет традиционное домашнее задание для школьников станет анахронизмом. По его прогнозу, образовательный процесс постепенно перейдет в онлайн-формат, а домашняя работа будет заменена цифровыми заданиями, адаптированными под каждого ученика.