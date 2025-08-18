Опубликован календарь школьных каникул на грядущий учебный год Минпросвещения опубликовало календарь школьных каникул на новый учебный год

Министерство просвещения России опубликовало календарь школьных каникул на 2025–2026 учебный год. Согласно официальной информации, продолжительность осенних, зимних и весенних каникул должна быть не менее семи дней.

Для школ, работающих по четвертям, рекомендованы определенные даты каникул. Так, осенние каникулы стартуют 25 октября, а заканчиваются 2 ноября 2025 года, зимние — с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026-го, весенние — с 28 марта по 5 апреля 2026-го, летние — с 27 мая по 31 августа 2026 года. Дополнительно для первоклассников предусмотрены каникулы в феврале длительностью не менее недели.

Учебный год начинается 1 сентября 2025 года и завершится 26 мая 2026 года. В ведомстве уточнили, что сроки могут корректироваться с учетом региональных особенностей и праздничных дней.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов высказал мнение, что через несколько лет традиционное домашнее задание для школьников станет анахронизмом. По его прогнозу, образовательный процесс постепенно перейдет в онлайн-формат, а домашняя работа будет заменена цифровыми заданиями, адаптированными под каждого ученика.