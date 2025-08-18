Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В работе Starlink в США зафиксировали масштабный сбой

Более 42 тысяч американцев пожаловались на неполадки в работе спутниковой системы связи Starlink, следует из отчета сервиса Downdetector. Уточняется, что также перебои зафиксированы в Великобритании.

Как указано в отчете сервиса, 60% пользователей, рассказавших о неполадках, заметили сбои в работе интернета, 38% жалуются на полное отключение связи, 2% — на подключение к сети.

Ранее стало известно, что жители Сомали теперь смогут пользоваться высокоскоростным интернетом Starlink. Это стало возможным благодаря появлению в восточноафриканской стране спутниковой связи.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что система спутникового интернета Starlink является неотъемлемой частью военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины. По его словам, без нее координация украинских формирований просто рухнет.

Тем временем пользователи спутниковой системы Starlink сообщили о масштабном сбое по всему миру. При этом 60% пользователей отметили неполадки в работе, а 40% юзеров жалуются на полное отключение связи.

