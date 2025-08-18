Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Гости на пороге — собрала обалденный салат с кабачком и нежной заправкой!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим салат «Летний хруст». Откройте для себя освежающий салат, где свежие кабачки, быстро маринованные в пикантной заливке, играют первую скрипку! Их яркий хруст и кисло-сладкий вкус идеально оттеняют нежность отварной курицы, сливочность яиц и сочность зелени. А горчично-майонезная заправка связывает все в гармоничный, сытный и оригинальный ансамбль. Идеальный выбор для легкого ужина или сытного перекуса.

Вам понадобится: 300 г куриного филе, 1 средний молодой кабачок (около 300 г), 3 яйца, пучок свежих листьев салата (айсберг, романо), 3–4 ст. л. майонеза, 1 ч. л. дижонской горчицы (или обычной), соль, свежемолотый черный перец.

Для маринада: 3 ст. л. столового уксуса 9%, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, 1 лавровый лист, 100 мл кипятка.

Приготовление: куриное филе отварите в подсоленной воде с лавровым листом до готовности (15–20 минут). Остудите, нарежьте кубиками или волокнами. Яйца отварите вкрутую (10 минут), охладите, очистите, нарежьте кубиками. Листья салата промойте, обсушите, порвите руками. Кабачки: вымойте, обсушите. Нарежьте тонкими четверть-кружочками или небольшими кубиками. В миске смешайте уксус, сахар, соль. Залейте кипятком, перемешайте до растворения. Добавьте лавровый лист. Положите нарезанные кабачки в горячий маринад, аккуратно перемешайте. Оставьте при комнатной температуре на 15–20 минут — кабачки должны слегка промариноваться и остаться хрустящими. Затем откиньте их на дуршлаг, хорошо отожмите от маринада, уберите лавровый лист. В большой салатнице соедините остывшую курицу, нарезанные яйца, подготовленные кабачки и порванные листья салата. В отдельной мисочке смешайте майонез и горчицу до однородности. Заправьте салат соусом. Аккуратно, но тщательно перемешайте все ингредиенты. Попробуйте, при необходимости добавьте соль и свежемолотый черный перец по вкусу (учитывая соленость майонеза и курицы). Подавайте сразу же, наслаждаясь контрастом нежной курицы, сливочных яиц и пикантного хруста маринованных кабачков! Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

салаты
рецепты
закуски
кулинария
