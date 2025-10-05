Вкус бургера в салате: сытное блюдо для тех, кто следит за питанием

Бургер-салат представляет собой оригинальную интерпретацию классического бургера в более легком и полезном формате. Это блюдо сочетает все характерные вкусы любимого фастфуда без использования булки и жареных компонентов. Салат сохраняет сытность за счет мясного фарша, но становится более сбалансированным за счет свежих овощей.

Для приготовления потребуется: 300 г говяжьего фарша, 150 г салата айсберг, 200 г помидоров, 150 г маринованных огурцов, 100 г красного лука, 50 г бургерного соуса, 50 г греческого йогурта, 1 ч. л. зернистой горчицы. Фарш обжаривают до готовности с добавлением соли и перца. Овощи нарезают: салат рвут руками, помидоры и огурцы режут кубиками, лук — тонкими полукольцами. Для заправки смешивают бургерный соус, йогурт и горчицу. Все ингредиенты соединяют в большой миске и заправляют соусом. Секрет успеха заключается в использовании охлажденного фарша — это позволяет мясу сохранить сочность. Подают салат сразу после приготовления, чтобы овощи оставались хрустящими.

