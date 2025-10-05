Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 19:34

Вкус бургера в салате: сытное блюдо для тех, кто следит за питанием

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бургер-салат представляет собой оригинальную интерпретацию классического бургера в более легком и полезном формате. Это блюдо сочетает все характерные вкусы любимого фастфуда без использования булки и жареных компонентов. Салат сохраняет сытность за счет мясного фарша, но становится более сбалансированным за счет свежих овощей.

Для приготовления потребуется: 300 г говяжьего фарша, 150 г салата айсберг, 200 г помидоров, 150 г маринованных огурцов, 100 г красного лука, 50 г бургерного соуса, 50 г греческого йогурта, 1 ч. л. зернистой горчицы. Фарш обжаривают до готовности с добавлением соли и перца. Овощи нарезают: салат рвут руками, помидоры и огурцы режут кубиками, лук — тонкими полукольцами. Для заправки смешивают бургерный соус, йогурт и горчицу. Все ингредиенты соединяют в большой миске и заправляют соусом. Секрет успеха заключается в использовании охлажденного фарша — это позволяет мясу сохранить сочность. Подают салат сразу после приготовления, чтобы овощи оставались хрустящими.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

еда
салаты
рецепты
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Средства ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ
Узбекский боксер не пожал руку россиянину после поражения в финале
«Звезды в джунглях», одиночество, мнение об СВО: куда пропал Аристарх Венес
Мерц предложил Трампу отправить замороженные российские активы на Украину
Евродепутат появился на публике с георгиевской лентой
Кадыров рассказал о поздравлении от Путина
Польша применила новые санкции против России
Один министр загремел в СИЗО за махинации в здравоохранении
Нетаньяху раскрыл, где и когда пройдут переговоры по Газе
Дмитриев оценил вероятность принятия США предложения Путина по ДСНВ
Бывшего министра здравоохранения Дагестана задержали на Ставрополье
Шатдаун ударил по авторитету Трампа среди американцев
Астрономы рассказали, когда случится первое осеннее суперлуние
Названы новые суммы выплат по больничным в ближайшие три года
Трамп назвал кандидата на пост генпрокурора Вирджинии чокнутым леваком
ВСУ дронами чуть не убили заслуженного артиста Белоруссии
Доигрались? Львов в огне, Зеля молит о перемирии: что дальше
Секрет идеального алиго из Франции — тягучее картофельное чудо
Раскрыто, почему Трамп оставил Исландию в НАТО
«Играл гимн России»: юный боксер растрогался после победы на Играх СНГ
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму
Общество

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.