05 октября 2025 в 17:34

Нежнейший салат с зеленым луком — всего три ингредиента, а вкус офигенный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежнейший салат с зеленым луком представляет собой простой и быстрый в приготовлении рецепт с ярким вкусом. Это сочетание отличается свежестью и легкой пикантностью, идеально подходящей для весеннего и летнего меню. Минимальное количество ингредиентов позволяет создать гармоничное блюдо за короткое время.

Для приготовления потребуется: 150 г зеленого лука, 2 яйца, 150 г сметаны, 150 г огурца, 1 ч. л. соли. Яйца отваривают вкрутую, охлаждают и очищают. Зеленый лук мелко нарезают, огурцы нарезают тонкой соломкой или кружочками. Яйца измельчают или натирают на крупной терке. Все ингредиенты соединяют в салатнице, заправляют сметаной и солят по вкусу. Секрет успеха заключается в использовании молодого зеленого лука — он обладает более нежным и менее острым вкусом. Салат лучше подавать сразу после приготовления, чтобы сохранить свежесть и хрустящую текстуру огурцов. Блюдо отлично сочетается с отварным картофелем или служит легким самостоятельным перекусом.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

