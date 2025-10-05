Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 11:34

Вкус детства и вред для здоровья: почему от советских лакомств сегодня массово отказываются

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие продукты, которые ассоциируются с советским и постсоветским детством, сегодня признаны вредными для здоровья. Изменившиеся стандарты питания и новые научные данные заставляют пересмотреть отношение к привычным с детства лакомствам. Современные исследования демонстрируют негативное влияние этих продуктов на различные системы организма.

Сладкая газировка содержала огромное количество сахара и искусственных красителей. Плавленые сырки отличались высоким содержанием солей-плавителей и фосфатов. Соки в пакетах представляли собой смесь сахарного сиропа и консервантов. Сардельки и сосиски содержали всего 10–30% мяса с добавлением сои и усилителей вкуса. Лапша быстрого приготовления включала глутамат натрия и трансжиры. Секрет популярности этих продуктов в прошлом заключался в доступности и ярком вкусе, усиленном химическими добавками. Современная диетология рекомендует заменять их натуральными аналогами — домашними компотами, натуральными молочными продуктами и качественными мясными изделиями.

Ранее сообщалось, что заедать депрессию можно с пользой. Некоторые продукты стимулируют выработку серотонина — «гормона счастья». Однако важно не злоупотреблять сладким и жирным.

