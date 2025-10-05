Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 10:34

Еда, которая лишает сил: эти продукты вызывают хроническую усталость

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Некоторые продукты питания способны вызывать чувство усталости и снижать общий энергетический уровень организма. Их регулярное употребление может приводить к состоянию хронической усталости даже при достаточном времени сна. Понимание механизмов воздействия этих продуктов позволяет скорректировать рацион для повышения жизненного тонуса.

Сладости и выпечка вызывают резкие скачки сахара в крови с последующим быстрым спадом. Переработанное мясо содержит вещества, требующие больших энергозатрат для переваривания. Жареная пища создает нагрузку на пищеварительную систему. Алкоголь нарушает фазы глубокого сна даже в малых дозах. Кофе в больших количествах приводит к эффекту обратной реакции после кратковременного подъема. Секрет поддержания энергии заключается в сбалансированном питании с преобладанием сложных углеводов, качественных белков и полезных жиров. Регулярное употребление свежих овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и достаточного количества воды помогает стабилизировать энергетический уровень в течение дня.

Ранее также сообщалось о способах стабилизировать иммунитет. Несколько простых шагов помогут вам вернуть бодрость и укрепить здоровье.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
