05 октября 2025 в 12:34

Стареет кожа? Виной могут быть эти привычки в питании, которые вы не замечали

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Некоторые пищевые привычки способны ускорять процессы старения кожи, приводя к преждевременному появлению морщин и потере упругости. Эти повседневные действия влияют на выработку коллагена и состояние клеток изнутри. Осознанное отношение к питанию помогает сохранить молодость и здоровый вид кожи на долгие годы.

Избыток сахара вызывает гликацию — процесс разрушения коллагеновых волокон. Недостаток воды приводит к сухости и снижению эластичности кожи. Злоупотребление алкоголем обезвоживает организм и расширяет капилляры. Избыток соли задерживает жидкость и вызывает отечность. Отсутствие в рационе полезных жиров лишает кожу необходимых питательных веществ. Секрет сохранения молодости кожи заключается в сбалансированном питании с преобладанием овощей, фруктов, полезных жиров и достаточного количества чистой воды. Регулярное употребление продуктов, богатых антиоксидантами, помогает нейтрализовать действие свободных радикалов и замедлить процессы старения.

Ранее также сообщалось о масках для волос, которые можно сделать дома из натуральных ингредиентов. Эти рецепты помогут вашим волосам стать здоровыми и блестящими.

