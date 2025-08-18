Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 21:28

Пришел грустный, в черном костюме: фото встречи Трампа с Зеленским

Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Вашингтоне проходит встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. В самом начале разговора Трамп отметил: «Нам нужно обеспечить устойчивый мир. Владимир Путин хочет закончить эту войну». Отдельно глава США отметил, что Зеленский сменил камуфляжную форму на черный костюм.

Общение лидеров Украины и США с прессой в Овальном кабинете было завершено. Трамп и Зеленский начали закрытые переговоры.

Затем они должны будут провести консультации с коллективом европейских лидеров — главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, премьер-министрами Великобритании и Италии Киром Стармером и Джорджей Мелони, президентами Франции и Финляндии Эммануэлем Макроном и Александром Стуббом.

Эммануэль Макрон прибыл на встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским
Фото: AP/TASS
Александр Стубб прибыл на встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским
Фото: AP/TASS
Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне
Фото: AP/TASS
Кир Стармер прибыл на встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским
Фото: AP/TASS
Фридрих Мерц прибыл на встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским
Фото: AP/TASS
Джорджа Мелони (в центре) прибыла на встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским
Фото: AP/TASS
Пит Хегсет наблюдает за встречей Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Global Look Press
Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне
Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Global Look Press
Марко Рубио наблюдает за встречей президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне
Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Дональд Трамп и Джорджа Мелони на встрече с европейскими лидерами в Восточной комнате Белого дома
Фото: AP/TASS
Владимир Зеленский во время встречи в Восточной комнате Белого дома. На дальнем плане слева направо: премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп
Фото: AP/TASS
Кир Стармер и Эммануэль Макрон во время многосторонней встречи с европейскими лидерами в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне
Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Global Look Press
Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне
Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Global Look Press
