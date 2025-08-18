Пришел грустный, в черном костюме: фото встречи Трампа с Зеленским

Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне

Пришел грустный, в черном костюме: фото встречи Трампа с Зеленским

В Вашингтоне проходит встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. В самом начале разговора Трамп отметил: «Нам нужно обеспечить устойчивый мир. Владимир Путин хочет закончить эту войну». Отдельно глава США отметил, что Зеленский сменил камуфляжную форму на черный костюм.

Общение лидеров Украины и США с прессой в Овальном кабинете было завершено. Трамп и Зеленский начали закрытые переговоры.

Затем они должны будут провести консультации с коллективом европейских лидеров — главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, премьер-министрами Великобритании и Италии Киром Стармером и Джорджей Мелони, президентами Франции и Финляндии Эммануэлем Макроном и Александром Стуббом.

Фото с главной встречи дня — в галерее NEWS.ru.

Переговоры Путина и Трампа в формате «три на три»: главные заявления, итоги

В-2 Spirit и F-22: чем интересны пролетевшие над Путиным и Трампом самолеты

Пожали руки и уехали на одном авто: как Трамп встретил Путина на Аляске