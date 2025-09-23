Киев обвинили в создании «кровавого фона» перед встречами в ГА ООН

Школа в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ

Киев обвинили в создании «кровавого фона» перед встречами в ГА ООН Мирошник заявил, что Киев создает кровавый фон к неделе высокого уровня в ГА ООН

Украинские власти активно пытаются создать «кровавый фон» перед предстоящей неделей высокого уровня в Генеральной Ассамблее ООН с участием украинского лидера Владимира Зеленского, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, Киеву нужны «реки крови» мирных жителей и «шквалы ударов» по гражданским объектам.

По всей вероятности, по замыслу нацистов, присутствие украинского диктатора в ГА ООН должно сопровождаться реками крови гражданского населения и шквалами ударов по гражданским объектам, — сказал Мирошник.

Ранее посол обратил внимание, что Украина намеренно усилила обстрелы прифронтовых регионов России в православный праздник Рождества Пресвятой Богородицы. По его словам, в этом случае никаких случайных совпадений быть не может.

По мнению госсекретаря США Марко Рубио, Украине нужно согласиться на договоренности по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что разрешение этого кризиса является приоритетом для американского лидера Дональда Трампа.