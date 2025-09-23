Богатейший человек Азии купил у России нефть на небывалую сумму WP: богатейший человек Индии Амбани приобрел у России нефть на $33 млрд

Конгломерат Reliance Industries (RI), принадлежащий индийскому бизнесмену и самому богатому человеку Азии Мукешу Амбани, с 2022 года приобрел у России сырую нефть на общую сумму около $33 млрд (2,7 трлн рублей), сообщает The Washington Post. RI закупала значительные объемы жидких углеводородов у РФ по сниженным ценам, что принесло компании существенную выгоду.

По данным правительства Индии, объем нефти, приобретенной у Москвы с 2022 года, составляет примерно 8% от общего экспорта российской сырой нефти за этот период. Для сравнения, в 2021 году, до начала конфликта на Украине, Reliance Industries закупила российскую нефть на сумму $85 млн долларов (7,4 млрд рублей).

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не планируют вводить новые санкционные меры против Москвы, пока европейские страны продолжают закупки российской нефти. По его словам, Евросоюз при этом требует от Вашингтона ужесточения антироссийских ограничений.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил постоянному представителю страны при НАТО Мэттью Уитакеру обсудить с европейскими партнерами вопрос прекращения закупок российской нефти. При этом глава государства выразил сомнение, что «это продлится долго», поскольку Уитакер «больше не допустит подобной практики».