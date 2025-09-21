«Поговори с ними»: Трамп обратился к постпреду США насчет нефти из России Трамп призвал Уитакера обсудить с Европой прекращение закупок нефти у России

Президент США Дональд Трамп призвал постоянного представителя страны при НАТО Мэттью Уитакера обсудить с Европой прекращение закупок российской нефти. При этом глава государства усомнился, что «это будет продолжаться долго», потому что Уитакер «больше не допустит этого».

Эй, Мэтт, им (странам Европы. — NEWS.ru) нужно прекратить покупать нефть у России. Поговори с ними, пожалуйста, — попросил он.

Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что его страна готова обеспечить Венгрию и Словакию нефтью нероссийского происхождения за счет поставок по Адриатическому нефтепроводу. По его словам, страна может гарантировать поставку более 12 млн тонн нефти, чтобы удовлетворить потребности НПЗ в Сазхаломбате и Братиславе.

До этого венгерский министр по делам ЕС Янош Бока отметил, что Будапешт не откажется от импорта российской нефти. Он уточнил, что у республики нет жизнеспособных альтернатив энергоносителям из РФ. Министр добавил, что Венгрия ведет переговоры по этому поводу с США, так как речь идет о безопасности поставок топлива в страну.