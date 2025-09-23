В МИД России назвали число детей, погибших в ходе последних атак ВСУ Мирошник: трое детей погибли, семь пострадали за три дня из-за атак ВСУ

Трое детей погибли, еще семь пострадали за три дня из-за атак ВСУ в Крыму, ДНР и ЛНР, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родин Мирошник. Всего жертвами ударов за это время стали 14 мирных жителей, 100 человек пострадали. Дипломат обратил внимание на то, что ВСУ атаковали места массового скопления людей.

За последние три дня от преступных деяний украинских формирований <…> 14 человек погибли, в том числе трое детей, — сказал Мирошник.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ заявил, что Украина намеренно усилила обстрелы прифронтовых регионов России в православный праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября. Он уточнил, что руководство Киева стремится «вытравить тысячелетнее православие на славянских землях». Дипломат указал на то, что на территориях под контролем украинских формирований происходят притеснения, грабежи и убийства православных.

До этого Мирошник отметил, что Киев стремится «компенсировать» свою слабость на гражданском населении на фоне проигрышей на поле боя. По его мнению, активизировавшиеся удары ВСУ по Белгородской области и в период сбора урожая не случайны.