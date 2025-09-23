Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 15:20

В МИД России назвали число детей, погибших в ходе последних атак ВСУ

Мирошник: трое детей погибли, семь пострадали за три дня из-за атак ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое детей погибли, еще семь пострадали за три дня из-за атак ВСУ в Крыму, ДНР и ЛНР, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родин Мирошник. Всего жертвами ударов за это время стали 14 мирных жителей, 100 человек пострадали. Дипломат обратил внимание на то, что ВСУ атаковали места массового скопления людей.

За последние три дня от преступных деяний украинских формирований <…> 14 человек погибли, в том числе трое детей, — сказал Мирошник.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ заявил, что Украина намеренно усилила обстрелы прифронтовых регионов России в православный праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября. Он уточнил, что руководство Киева стремится «вытравить тысячелетнее православие на славянских землях». Дипломат указал на то, что на территориях под контролем украинских формирований происходят притеснения, грабежи и убийства православных.

До этого Мирошник отметил, что Киев стремится «компенсировать» свою слабость на гражданском населении на фоне проигрышей на поле боя. По его мнению, активизировавшиеся удары ВСУ по Белгородской области и в период сбора урожая не случайны.

Россия
МИД РФ
Родион Мирошник
Украина
ВСУ
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы сроки возобновления работы бывшего завода Toyota в Петербурге
Стало известно о госпитализации актера Панкратова-Черного
Туманов раскрыл, как увеличить плодородие почвы осенью
Онищенко объяснил важность производства лекарств в РФ «акушеркой Урсулой»
В США заявили о возможном выходе из процесса урегулирования на Украине
Омбудсмен высказалась о детской благотворительности
Лукашенко обозначил главные «косяки» правительства Белоруссии
Россия предупредила о рисках столкновения с НАТО из-за одного инцидента
P. Diddy может выйти на свободу сразу после вынесения приговора
Рубио рассказал, на что должна пойти Украина для разрешения конфликта
Ржаная мука: современная выпечка с пользой для здоровья
Экономист раскрыл пользу от финансового паспорта
«Не менее 9 млрд рублей»: источник раскрыл активы российского судьи
В Минобороны оценили прогресс в освобождении Купянска
Боец больше двух километров нес товарища под угрозой удара ВСУ
Раскрыто, почему при ударе России по Запорожью ФАБ оказались выгоднее ракет
«Зеленский уже труп»: кто готовит заговор, что это значит для Москвы
Захарова рассказала, чем молдавский народ отличается от властей в Кишиневе
Неизвестный поджигатель спалил шесть авто и скрылся
Онищенко предположил, чем обернутся слова Трампа о парацетамоле
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.