Дипломат объяснил, как Киев справляется с проигрышами на поле боя Мирошник: Киев стремится компенсировать слабость, отыгрываясь на мирных жителях

Киев стремится «компенсировать» свою слабость на гражданском населении на фоне проигрышей на поле боя, заявил в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, активизировавшиеся удары ВСУ по Белгородской области и в период сбора урожая не случайны.

Охота за грузовым транспортом — это не работа по военным целям, это стремление парализовать экономику, усложнив вывоз аграрной продукции и доставку товаров, необходимых предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, — объяснил дипломат.

Ранее Минобороны России сообщило, что ПВО за ночь перехватила и уничтожила 149 украинских беспилотников над российскими регионами. В ведомстве отметили, что 40 дронов ликвидировали над Ростовской областью, 27 — над Саратовской, 18 — над Брянской, 15 — над Самарской, 12 — над Крымом.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрелов ВСУ в Горловке пострадали семь человек, включая ребенка. Уточняется, что мальчик 2015 года рождения получил травмы. Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.