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16 июля 2025 в 22:05

Названо число пострадавших из-за удара ВСУ по Горловке

Пушилин: семь человек пострадали из-за удара ВСУ по Горловке

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В результате обстрелов Вооруженных сил Украины в Горловке пострадали семь человек, включая ребенка, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Уточняется, что мальчик 2015 года рождения получил травмы.

У мужчины зафиксированы тяжелые травмы, а женщины 1964, 1987, 1988 и 1968 годов рождения получили ранения средней степени тяжести. Кроме того, горловчанин 1972 года рождения пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ. Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Ранее российские средства ПВО перехватили более 170 беспилотников Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Также, по данным ведомства, были уничтожены четыре управляемые авиабомбы противника.

Накануне бойцы начали контролировать еще два населенных пункта в ДНР — Воскресенку и Петровку. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, контроль над Малиновкой открывает российским войскам путь к Гуляйполю — важному узлу обороны ВСУ.

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