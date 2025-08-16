«Путин выиграл»: СМИ Запада о саммите на Аляске

Российско-американский саммит в Анкоридже завершился. Встреча делегаций в расширенном составе и совместный обед были отменены. Глава Белого дома Дональд Трамп практически сразу вылетел в Вашингтон, а президент Владимир Путин, возложив цветы на могилы советских летчиков — в Россию. О том, как оценили итоги саммита зарубежные СМИ — в материале NEWS.ru.

Как начинался саммит глазами американских СМИ

CNN утверждает, что Трамп и Путин устроили зрелищную встречу: оба мировых лидера спустились по трапам своих самолетов, затем прошли по красной ковровой дорожке, прежде чем поприветствовать друг друга. Эта сцена была тщательно выстроена в стиле «картинки для телевидения», отметила в прямом эфире корреспондент Кристен Холмс. По ее словам, «именно такие зрелищные, символические моменты президент США Дональд Трамп ценит и активно использует в своей политической и медийной стратегии».

Особо отметили и то, что президент России отошел от своего обычного протокола зарубежных встреч, приняв после совместного фотографирования приглашение Трампа проследовать на его автомобиле, написала Wall Street Journal. Обычно Путин пользуется только своим автомобилем. Газета New York Times заметила, что президенты РФ и США находились в лимузине главы Белого дома без переводчика, что свидетельствует о хорошем владении Путиным английским языком.

Телеканал NBC подчеркнул, что «теплое» приветствие Трампом российского лидера резко контрастирует с ссорой, которая произошла минувшей зимой в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что говорят СМИ о результатах встречи

По мнению Sky News, то, что переговоры двух лидеров продолжались несколько часов «может иметь значение», однако результаты встречи британский телеканал описывает скептически. Если бы они упомянули о прекращении огня, это изменило бы характер разговора, но похоже, до этого еще далеко, полагают в Sky News.

Британцам вторят и их американские коллеги из CNN: ни один из президентов не ответил на вопросы журналистов. Это оставляет содержание их переговоров, которые оба собеседника охарактеризовали как позитивные, неизвестным, полагают эксперты канала.

Дональд Трамп во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске Фото: Сергей Булкин/РИА Новости

«Это было быстро. Дональд Трамп оставил больше вопросов, чем ответов. Он льстил Владимиру Путину, но дал очень мало подробностей о саммите», — пишет влиятельная британская газета The Guardian.

В итоге вопросов оказалось больше, чем ответов, заключает германский еженедельник Der Spiegel. По мнению обозревателей NYT, за туманными комментариями было ясно, что двум президентам не удалось достичь соглашения даже по отправной точке, которую наметили Европа, Украина и сам Трамп.

«Приглушенно, расплывчато и запутанно», — комментирует CBS News саммит Трампа и Путина.

Что было необычного в итоговой пресс-конференции лидеров России и США

Отошел от своего обычного протокола не только российский, но и американский лидер. Телеканал Fox News отметил, что Путин первым выступил на пресс-конференции с Трампом, и это является нарушением традиции. Корреспондент Fox Джеки Хайнрих заявила в прямом эфире, что пресс-конференция Путина и Трампа получилась не такой, как обещал Белый дом. По словам Хайнрих, предполагалось, что если переговоры пройдут успешно, то Путин и Трамп выступят вместе и ответят на вопросы журналистов, а в случае провала к прессе обратится только Трамп, но ни того, ни другого не произошло.

«Меня как человека, посетившего множество подобных пресс-конференций, поразило, что Путин первым обратился к прессе. Мы же находимся на территории США», — сказала она.

Американская же NBC посчитала, что российский президент во время пресс-конференции говорил примерно 8 с половиной минут 30 секунд, в то время как выступление Трампа было гораздо короче — всего около трех половиной минут. Обычно, когда президент США принимает иностранного коллегу, их совместная пресс-конференция начинается с выступления американского лидера, а тут все вышло наоборот, удивляется NBC.

Владимир Путин во время встречи с президентом США Трампом на территории военной межвидовой базы ВС США Элмендорф-Ричардсон Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

В чью пользу закончились переговоры на Аляске

В чем действительно солидарны наблюдатели из западных СМИ, так это в том, что прошедший саммит — несомненный успех президента России Владимира Путина. Аналитики CNN в эфире телеканала сказали, что в результате саммита «Трамп не проиграл, но Путин совершенно ясно выиграл».

«Ощущение в комнате было не очень хорошим. Не похоже, чтобы дела шли хорошо. И казалось, что Путин вошел и двинулся вперед, прямо сказал то, что хотел сказать, сфотографировался рядом с президентом, а затем ушел», — проанализировал итоги саммита американский канал Fox News.

Еще дальше в одной из репортажей пошел Sky News, предположив, что Трамп чувствовал себя униженным российским лидером.

«Он победил, независимо от исхода, — говорится в статье Washington Post об итогах визита российского президента. — Эти переговоры дали главе РФ возможность донести свою позицию до Трампа и отложить введение дополнительных санкций США против России».

Читайте также:

Переговоры Путина и Трампа в формате «три на три»: главные заявления, итоги

В-2 Spirit и F-22: чем интересны пролетевшие над Путиным и Трампом самолеты

Пожали руки и уехали на одном авто: как Трамп встретил Путина на Аляске