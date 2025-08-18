Растопчут, выгонят, унизят: что ждет Зеленского на встрече с Трампом

18 августа поздно вечером по московскому времени президент США Дональд Трамп примет в Вашингтоне украинского лидера Владимира Зеленского, а затем представительную делегацию европейских лидеров. Судя по многочисленным комментариям в социальных сетях самого хозяина Белого дома, настроен он весьма решительно. Чем это грозит Зеленскому — в материале NEWS.ru.

Когда Трамп встретится с Зеленским и его европейскими покровителями

Согласно официальному графику президента США на 18 августа, двусторонняя встреча Трампа и Зеленского должна начаться в 13.15 по вашингтонскому времени, или в 20.15 по Москве.

На личную встречу с украинским лидером в расписании американского лидера отведен ровно час. Затем он поприветствует коллектив европейских лидеров — главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, генерального секретаря НАТО Марка Рютте, премьер-министров Великобритании и Италии Кира Стармера и Джорджу Мелони, президентов Франции и Финляндии Эммануэля Макрона и Александра Стубба, а также канцлера Германии Фридриха Мерца — и в 15.00 (22.00 по Москве) отправится на встречу с ними и с Зеленским. При этом времея окончания этой коллективной встречи в президентском расписании не указано.

Что будет на встрече Трампа и Зеленского в Белом доме

Сегодняшняя встреча Зеленский — Трамп и в Европе, и на Украине оценивается как решающая. Британская влиятельная газета The Guardian написала, что европейские лидеры в панике едут в Вашингтон, и ради встречи с Трампом и поддержки Зеленского отменили все свои дела.

Ожидается, что в ходе встречи Трамп потребует от Зеленского принять результаты переговоров с президентом России Владимиром Путиным и согласиться на замирение с Россией, передачу оставшихся под Киевом территорий Донбасса и отказа от членства в НАТО. Как сказал NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков, сегодня украинскому президенту будет предъявлен ультиматум, и ему сложно даже предположить, насколько неадекватная реакция может быть у Зеленского.

«Трамп будет встречаться один на один. Это говорит о том, на мой взгляд, что ему [Зеленскому] будут предъявлены просто жесткие условия, проще говоря, ультиматум. Встречи один на один Зеленский боялся больше всего. То, что было полгода назад, это ерунда по сравнению, думаю, с тем, что должно произойти сегодня», — считает Марков.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По его словам, мы вполне можем увидеть какую-то истерику. «Я думаю, что туда летит эта группа конвоиров (европейская делегация. — NEWS.ru), которая будет пытаться его как-то стабилизировать, но учитывая пристрастия Зеленского и нестабильность его психического и психологического состояния, реакция может быть любая. По сути, ему будет объявлен фактически политический, а может, и не только политический смертный приговор», — сказал экс-депутат Верховной рады, добавив, что с «большим энтузиазмом ждет реакцию этого подонка на то, что сегодня будет происходить».

Что можно ожидать от Зеленского

Причем спровоцировать скандал может не только сам Зеленский, но и президент Трамп, считает, депутат Госдумы Анатолий Вассерман. «В прошлый раз Трамп доказал, что он гораздо лучший актёр и режиссёр, чем Зеленский: несколькими репликами он спровоцировал того на публичную истерику с нецензурщиной и, таким образом получил вполне надёжное основание выгнать его. Я думаю, что и в этот раз, если Зеленский попробует себя вести так же, он добьётся того же результата. Говорят, что один из видов безумия — это повторять, делать одно и то же в надежде получить иной результат», — сказал Вассерман NEWS.ru.

Слова Вассермана о безумии Зеленского подтверждает видеохроника. Еще утром мировые СМИ написали, что украинскому президенту рекомендовали сделать все возможное, чтобы не злить Трампа, в частности, прийти в официальном костюме, а портал Axios написал, что украинский лидер будет одет так же, как на саммите НАТО полтора месяца ранее — в черном пиджаке, но без галстука. Однако сегодня утром на встрече со спецпосланником президента США Китом Келлогом Зеленский появился в черной майке, и не факт, что он переоденется к вечерней встрече.

Впрочем, по мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, американцам к такому не привыкать. «К ним и из ООН приезжают голые, с кусочком бобовых на причинном органе, с кольцами в носу. На Зеленского смотрят так же, как на аборигенов: что дикие племена Амазонки, что украинцы — одно и то же», — сказал Милонов NEWS.ru.

По его словам, есть вещи, о которых не говорят в приличном обществе: как пользоваться носовым платком или ходить в чистых носках. К Зеленскому такое отношение, что главу государства вынуждены предупреждать, чтобы он оделся, чтобы у него была протокольная одежда: это дичь несусветная, добавил депутат.

Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

«С другой стороны, Зеленский правильно делает, что ходит несистемно, неформально. Почему? Когда придёт время платить по долгам, он спишет всё на дурку, скажет: „А что вы хотели? Кому вы давали деньги? Сумасшедшему!“ Зеленского нужно в Америке тестировать в ветеринарной лечебнице на предмет вменяемости», — считает Милонов.

По мнению парламентария, килограммы кокаина делают своё дело — мозг растворяется потихонечку. «Мы видели его на отходниках в Германии, сейчас он едет в Америку. В следующий раз его вынуждены будут попросить не приносить с собой на переговоры пакетики с кокаином, потому что он без них уже не может жить, судя по всему. В общем, позор», — говорит депутат.

Что может случиться на встрече Трампа и Зеленского

По словам Милонова, Трамп может сделать с Зеленским «что угодно». «Может, например, выгнать. Трамп относится к Зеленскому как к туалетной бумаге: может взять его за лицо и вытереть им любую часть своего тела. Зеленский — не субъект международных отношений, это просто недоразумение, которое досталось Трампу, и Трамп пытается от этого недоразумения избавиться. Все эти переговоры — это попытка спасти остатки Украины от полного разгрома. В этом и кроется секрет мирных инициатив», — считает собеседник NEWS.ru.

Скандал, по аналогии с тем, что произошел в феврале, может повториться, сказал NEWS.ru историк Владимир Скачко. По его словам, это произойдет, если Зеленский поверит в способность Европы оказать ему помощь в тех же объемах, что и США. «Я оцениваю вероятность такого события, как 50 на 50. Все будет зависеть от того, сможет ли Трамп уговорить Зеленского, а потом продавить европейских лидеров, которые приедут к нему в Вашингтон. В негативном сценарии стоит ждать ругани, как и в прошлый раз. До рукоприкладства, конечно, не дойдет. Если Зеленский начнет часто грубить, то его просто вышвырнут из Белого дома, как щенка», — считает Скачко.

Читайте также:

«Зеленского загнали как крысу». Почему Киев не в состоянии вести переговоры

Переговоры Путина и Трампа в формате «три на три»: главные заявления, итоги

В-2 Spirit и F-22: чем интересны пролетевшие над Путиным и Трампом самолеты

Пожали руки и уехали на одном авто: как Трамп встретил Путина на Аляске