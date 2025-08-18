Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 16:43

Экс-депутат Рады заявил, что Трамп вынесет Зеленскому «смертный приговор»

Экс-нардеп Марков назвал смертным приговором для Зеленского встречу с Трампом

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press/

Президенту Украины Владимиру Зеленскому могут вынести политический смертный приговор во время поездки в Вашингтон, где он встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, европейские политики, которые также примут участие в переговорах, будут пытаться стабилизировать украинского лидера в случае нестандартной ситуации.

Мы, вполне вероятно, можем увидеть какую-то истерику [со стороны Зеленского]. Я думаю, что туда летит эта группа конвоиров, чтобы попытаться его как-то стабилизировать, но, учитывая пристрастие Зеленского и нестабильность его психического и психологического состояния, реакция может быть любая. По сути, ему будет объявлен фактически политический, а может, и не только политический, смертный приговор, — высказался Марков.

Он подчеркнул, что Трамп может поставить Зеленскому жесткие условия или даже ультиматум для разрешения украинского кризиса. При этом, по словам экс-депутата Рады, у европейских лидеров нет возможности поддерживать Киев на том же уровне без поддержки Вашингтона.

Его предупреждал и наш президент, и все вменяемые люди на Украине, с которыми он расправился, что нельзя идти по тому пути. Он сам выбрал эту дорогу, уничтожил страну, уничтожил больше миллиона людей, за это надо ответить. Поэтому я лично с большим энтузиазмом жду реакции этого подонка на то, что сегодня будет происходить, — добавил Марков.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что встреча Зеленского с Трампом может стать для него последней, если он проявит неадекватное поведение. Парламентарий пояснил, что предстоящие переговоры будут ключевыми, поскольку определят дальнейшие контакты между лидерами.

Владимир Зеленский
Украина
США
Дональд Трамп
Дарья Кожемякина
Д. Кожемякина
Мария Зеленина
М. Зеленина
Александр Ефимов
А. Ефимов
