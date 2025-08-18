Экс-депутат Рады заявил, что Трамп вынесет Зеленскому «смертный приговор»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому могут вынести политический смертный приговор во время поездки в Вашингтон, где он встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, европейские политики, которые также примут участие в переговорах, будут пытаться стабилизировать украинского лидера в случае нестандартной ситуации.

Мы, вполне вероятно, можем увидеть какую-то истерику [со стороны Зеленского]. Я думаю, что туда летит эта группа конвоиров, чтобы попытаться его как-то стабилизировать, но, учитывая пристрастие Зеленского и нестабильность его психического и психологического состояния, реакция может быть любая. По сути, ему будет объявлен фактически политический, а может, и не только политический, смертный приговор, — высказался Марков.

Он подчеркнул, что Трамп может поставить Зеленскому жесткие условия или даже ультиматум для разрешения украинского кризиса. При этом, по словам экс-депутата Рады, у европейских лидеров нет возможности поддерживать Киев на том же уровне без поддержки Вашингтона.

Его предупреждал и наш президент, и все вменяемые люди на Украине, с которыми он расправился, что нельзя идти по тому пути. Он сам выбрал эту дорогу, уничтожил страну, уничтожил больше миллиона людей, за это надо ответить. Поэтому я лично с большим энтузиазмом жду реакции этого подонка на то, что сегодня будет происходить, — добавил Марков.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что встреча Зеленского с Трампом может стать для него последней, если он проявит неадекватное поведение. Парламентарий пояснил, что предстоящие переговоры будут ключевыми, поскольку определят дальнейшие контакты между лидерами.