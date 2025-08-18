Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Один европейский политик опоздал на встречу Зеленского с лидерами Запада

Макрон опоздал на встречу Зеленского с главами стран Европы

Владимир Зеленский

Президент Франции Эммануэль Макрон не смог принять участие во встрече украинского лидера Владимира Зеленского с европейскими лидерами в посольстве Украины в Вашингтоне, сообщил телеканал BFMTV. Отмечается, что причиной непунктуальности французского политика стало позднее прибытие в столицу США.

В то время как большинство европейских политиков успели посетить мероприятие, Макрон прибыл слишком поздно и пропустил встречу. По информации СМИ, не ясно, планировал ли он изначально участвовать в этом событии или просто изменил свои планы.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности, а Соединенные Штаты окажут в этом поддержку. Однако он не уточнил, в каком именно виде будет осуществляться помощь США.

До этого американский лидер отмечал, что проведение трехсторонних переговоров с участием российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского является реалистичным сценарием. По его мнению, при благоприятном исходе нынешних дискуссий может состояться встреча в расширенном формате, которая даст шанс приблизить завершение кризиса.

