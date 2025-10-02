Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 22:41

«Что нам мешает?»: Путин не исключил зеркальный ответ на обстрелы ЗАЭС

Путин допустил зеркальный ответ на обстрел Украиной Запорожской АЭС

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Victor/XinHua/Global Look Press

В ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин охарактеризовал обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны Украины как крайне опасную игру. По его словам, такие действия провоцируют возможность зеркального ответного удара, поскольку на подконтрольной Киеву территории также находятся действующие АЭС.

Если они будут с этим играть так опасно, у них есть еще работающие атомные электростанции на их стороне. Что нам мешает отвечать зеркально? предостерег Киев российский лидер.

Путин также обратил внимание, что из-за постоянных обстрелов ремонтные работы на ЗАЭС серьезно затруднены. Он отметил, что украинская сторона наносит удары не только по инфраструктуре вокруг станции, но и по линиям электропередачи. Этот факт вынудил перевести объект на питание от дизельных генераторов. При этом президент заверил, что текущее энергоснабжение станции является надежным.

Ранее директор атомной электростанции Юрий Черничук заявил, что отключение внешнего электроснабжения создает угрозу ядерной безопасности на Запорожской АЭС. При этом ситуация контролируется персоналом, подчеркнул он. Пока ремонт ЛЭП не представляется возможным.

Владимир Путин
ЗАЭС
Украина
обстрелы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHOT: украинские беспилотники попытались ударить по Сочи
Два южных города временно закрыли небо
Прощай, шарлотка! Этот французский пирог из яблок стал хитом на моей кухне
Этот киш лорен вкуснее пиццы! Семья просит готовить каждый день
Борт с освобожденными из украинского плена бойцами ВС РФ сел в Подмосковье
Сколько миллилитров помещается в чайную ложку?
Путин иронично назвал себя «будущим главой ЦРУ»
«Ни фига»: Путин оценил возможность мирно жить с Западом после развала СССР
Десант — на куски, ракеты — в труху: Запад дорого заплатит за атаку на Крым
Путин сравнил Макрона со страшной исторической фигурой
«Что нам мешает?»: Путин не исключил зеркальный ответ на обстрелы ЗАЭС
«Русская традиция»: Путин оценил новую моду на кокошники
Путин высказался о продолжении переговоров с Трампом по Украине
«Работа идет слаженно»: Путин о создании зоны безопасности на Украине
Стала известна примерная дата визита Путина в Индию
«В пижамах кофе пили»: Путин рассказал об отношениях с Блэром
Путин оценил влияние высокой ключевой ставки на экономику России
Путин раскрыл, как поставки Tomahawk повлияют на ситуацию на поле боя
Путин: Россия введет безвизовый режим для граждан КНР
Развожаев сообщил важную деталь о топливе в Севастополе
Дальше
Самое популярное
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Европа

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.