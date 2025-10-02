«Что нам мешает?»: Путин не исключил зеркальный ответ на обстрелы ЗАЭС Путин допустил зеркальный ответ на обстрел Украиной Запорожской АЭС

В ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин охарактеризовал обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны Украины как крайне опасную игру. По его словам, такие действия провоцируют возможность зеркального ответного удара, поскольку на подконтрольной Киеву территории также находятся действующие АЭС.

Если они будут с этим играть так опасно, у них есть еще работающие атомные электростанции на их стороне. Что нам мешает отвечать зеркально? — предостерег Киев российский лидер.

Путин также обратил внимание, что из-за постоянных обстрелов ремонтные работы на ЗАЭС серьезно затруднены. Он отметил, что украинская сторона наносит удары не только по инфраструктуре вокруг станции, но и по линиям электропередачи. Этот факт вынудил перевести объект на питание от дизельных генераторов. При этом президент заверил, что текущее энергоснабжение станции является надежным.

Ранее директор атомной электростанции Юрий Черничук заявил, что отключение внешнего электроснабжения создает угрозу ядерной безопасности на Запорожской АЭС. При этом ситуация контролируется персоналом, подчеркнул он. Пока ремонт ЛЭП не представляется возможным.