Стало известно, что США ждут от Зеленского

США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом и лидерами Европейского союза проявит готовность к «реалистичной дискуссии об обмене территориями», сообщил журналист Fox News Джеки Хайнрик со ссылкой на свои источники. По информации издания, от Зеленского ждут представления встречного предложения, если он не согласится с предложением России.

«Очень плохим исходом» предупредители называют ситуацию, при которой Зеленский откажется идти на уступки. Однако, по данным источника, в данный момент украинский лидер не настроен категорично.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности, а Соединенные Штаты окажут в этом поддержку. Однако он не уточнил, в каком именно виде будет осуществляться помощь США.

До этого американский лидер отмечал, что проведение трехсторонних переговоров с участием российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского является реалистичным сценарием. По его мнению, при благоприятном исходе нынешних дискуссий может состояться встреча в расширенном формате, которая даст шанс приблизить завершение кризиса.