18 августа 2025 в 19:02

Ужин за 20 минут! Некалорийные кабачки, запеченные в сливках с сыром!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежные кабачки, запечённые в сливках под сырной корочкой. Представьте: тонкие ломтики молодых кабачков, томлённые в душистых сливках, покрытые румяным пластом расплавленного сыра. Это блюдо — гимн простоте и вкусу! Нежная текстура кабачков, пропитанных сливочной нежностью, контрастирует с хрустящей золотистой корочкой. Идеальный гарнир к мясу или самодостаточное вегетарианское удовольствие.

Вам понадобится: 2 крупных молодых кабачка (около 700 г), 200 мл сливок 20–22%, 100 г твёрдого сыра (пармезан, чеддер или российский), 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. сушёного прованса (или смеси итальянских трав), соль, свежемолотый чёрный перец, щепотка мускатного ореха, 1 ст. л. сливочного масла (для смазывания формы).

Приготовление: духовку разогрейте до 180 °C. Форму для запекания (20 х 20 см) смажьте сливочным маслом. Кабачки тщательно вымойте, обсушите. Нарежьте их тонкими кружочками (2–3 мм толщиной). Чеснок мелко порубите. Сыр натрите на крупной тёрке. Уложите ломтики кабачков в форму плотными перекрывающимися рядами. Посолите, поперчите, присыпьте чесноком, травами и мускатным орехом. Аккуратно, чтобы не смыть специи, полейте сливками. Равномерно распределите тертый сыр сверху. Поставьте в духовку на 25–30 минут. Затем включите гриль на 3–5 минут, пока сыр не зарумянится в пузырящиеся золотистые островки. Достаньте из духовки, дайте постоять 5 минут — так сливки впитаются глубже. Подавайте горячими, украсив свежей зеленью. Каждый ломтик кабачка станет нежным облачком в сливочном облаке под хрустящим сырным небом! Приятного аппетита!

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

