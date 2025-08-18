Паника ВСУ, жесточайшие бои: ситуация на фронтах СВО вечером 18 августа

Армия России наступает на всех направлениях спецоперации, сообщают военкоры. Какова ситуация на фронтах СВО вечером 18 августа, где идут жесточайшие бои, действительно в ВСУ развивается паника?

Ситуация на фронтах СВО вечером 18 августа, паника в ВСУ

Политик и блогер Олег Царев сообщил, что на Запорожском фронте ВС РФ ведут сложные бои в Плавнях, на южных окраинах Степногорска, в районе Новоданиловки и Малой Токмачки. На Угледарском направлении ВС РФ наступают в районе Камышевахи и западнее Январского и Александрограда, отметил он.

«На Покровском направлении продолжаются интенсивные бои в Удачном и Леонтовичах. Наши части взвинчивают темп боев в районе Чунишино и Лысовки. На северном охвате ситуация в целом стабилизировалась, идет формирование устойчивой линии фронта. В Родинском упорные бои в северной части, также наши штурмовики стараются взломать оборону врага с юго-восточной окраины. По северному фасу фронт стабилизировался в районе Кучерова Яра, по сообщениям противника, в район Нового Донбасса и Золотого Колодезя стянуты до двух полков ВСУ», — говорится в публикации.

На Константиновском направлении идут бои в районе Нелеповки, Плещеевки и в кармане южнее Клебан-Быкского водохранилища; есть тактические успехи в районе Александро-Шультино, Николаевки, отметил политик. По его сведениям, в административных границах Константиновки начались бои со стороны Предтечино.

«С Северского участка сообщают, что над Серебрянкой подняты наши флаги и село освобождено, ждем официального подтверждения. На Краснолиманском направлении тяжелые бои продолжаются в Торском. Есть продвижение западнее Колодезей с общим направлением на Ставки. В Среднем и Шандриголово упорное сражение. На Купянском участке тяжелые бои в районе Соболевки, где ВС РФ стараются взять под контроль дорогу из Купянска на Чугуев и Харьков. Идут боестолкновения в Петропавловке восточнее Купянска», — пишет Царев.

Отмечается, что на Харьковском направлении ВС РФ атакуют в районе Синельниково, расширяют зону контроля в районе Хатнего.

«В сумском приграничье в районе Варачино, Алексеевки, Кондратовки противник мощно контратакует, территория вдоль ЛБС — в серой зоне. Появляются сообщения об усилении противником своих позиций на границе с Курской областью, где в последнее время участились атаки на Рыльск и его окрестности», — пишет политик.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что положение армии на фронте быстро ухудшается. Он объявил о намерении Киева принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов разного назначения до конца года.

Сырский заявил, что Красноармейское направление является самым сложным для армии Украины. Он отметил, что в целом на линии соприкосновения для ВСУ сохраняется тяжелая обстановка. Он также утверждает, что российские войска готовятся нанести «мощный удар» на Запорожском направлении. По его словам, для этого ВС РФ перебрасывают туда войска из Сумской области.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

