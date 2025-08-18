Рукопожатие Путина, письмо из Донбасса. Кто такая Мелания Трамп: досье

Во время саммита на Аляске Дональд Трамп вручил Владимиру Путину письмо от своей супруги Мелании. Что она в нем написала, как первая леди относится к России, что известно о ее биографии и досье?

Какие у Мелании Трамп отношения с Путиным

Содержание письма позже раскрыл сам Трамп. В нем его жена выразила обеспокоенность из-за положения детей на Украине и в России.

«Защитив невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России, — вы послужите самому человечеству. Такая смелая идея выходит за рамки человеческих разногласий, и вы, господин Путин, способны воплотить эту мечту в жизнь одним росчерком пера сегодня. Настало время», — сказано в письме.

Военкор Александр Коц отметил, что Мелания «ошиблась адресатом», когда направила президенту России письмо о детях. Он напомнил, что «Аллея ангелов» в Донбассе расширялась с 2014 года. Коц надеется, что копию письма Трамп разослала европейским лидерам, так как от них жизни детей зависят не в меньшей, а то и в большей степени.

16-летняя жительница Луганска Фаина Савенкова написала ответное письмо первой леди США после ее письма Путину.

«Как ребенок, вот уже 11 лет живущий под обстрелами украинской армии, хочу вам сказать, что для того чтобы остановить войну и спасти детей в Донбассе и на Украине, в первую очередь нужно обращаться к Владимиру Зеленскому», — подчеркнула она.

Фаина также рассказала о мемориалах погибшим детям в Донецке и Луганске и о том, как после видеообращения в 2021 году к ООН о праве детей Донбасса на мирную жизнь ее данные появились на сайте «Миротворец», а ей стали поступать угрозы и оскорбления.

Ранее президент США пересказал слова Путина о Мелании.

«Путин только что сказал [по телефону]: „Ваша жена пользуется большим уважением“. Я сказал: „А как же я?“ Нет, <...> Мелания [всем] нравится больше», — поделился Трамп содержанием разговора с российским лидером.

В 2018 году встреча Путина и Трампа прошла в Хельсинки. Тогда пользователи Сети активно обсуждали лицо Мелании после рукопожатия с российским лидером. На записи видно, как Мелания пожимает Путину руку, улыбаясь, а затем смотрит в камеру, и выражение ее лица резко меняется. Комментаторы предположили, что причина такого резкого изменения — ужас.

Кто такая Мелания Трамп, досье

Мелания Кнавс родилась 26 апреля 1970 года в городе Ново-Место в Югославии и стала вторым ребенком в семье Виктора и Амалии Кнавс. Окончила профессиональное училище фотографии и дизайна в Любляне, затем поступила в Люблянский университет на факультет архитектуры, гражданского строительства и геодезии по специальности «дизайн», но бросила учебу после первого курса. Дефилируя по подиуму с пяти лет, в 17 девушка решила профессионально строить модельную карьеру. Она работала в Милане, Вене и других европейских городах, а в 1996-м переехала в США по совету совладельца Metropolitan Models Паоло Дзамполли, друга Дональда Трампа.

28-летняя Мелания и 52-летний Дональд познакомились два года спустя. Это произошло на на вечеринке в Kit Kat Club во время нью-йоркской Недели моды. Трамп пришел туда с девушкой, но когда та отошла, попросил у Мелании номер телефона. Вместо этого модель взяла номер у него.

«Если бы я дала ему свой телефон, то стала бы одной из тех женщин, кому он звонит. Не секрет, что у богатых людей несколько мобильных номеров, и то, какой из них он дает новой подруге, говорит о многом. Мне он тогда дал все свои номера», — рассказывала Мелания.

В то время Трамп был женат на актрисе Марле Мейплс, но вскоре после знакомства с Меланией развелся, не прожив в браке и пяти лет.

Пара поженилась в 2005 году, и вскоре после этого Мелания Трамп стала гражданкой США. До этого она жила в Америке по рабочей визе. 20 марта 2006 года у них родился сын, Бэррон Уильям Трамп. Он стал пятым ребенком политика.

