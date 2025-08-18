Новые Pussy Riot: трех студенток отчислили за танец у ХХС, что известно

Трех первокурсниц художественного университета имени Строганова отчислили после их танцев напротив храма Христа Спасителя (ХХС). Привлекут ли их к уголовной ответственности?

Что известно о танцах студенток напротив храма Христа Спасителя

В июне в Сети было опубликовано видео, на котором три девушки в мини-юбках трясут ягодицами на фоне храма Христа Спасителя под трек Дженнифер Лопес On the Floor. Внимание к ролику привлекли активисты движения «Сорок сороков». Они попросили СК России привлечь студенток к уголовной ответственности.

В университете решение об исключении девушек обосновали тем, что «такое поведение несовместимо со статусом студента государственного вуза». Кроме того, россиянок привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

«Все трое студенток 1 курса кафедры художественного проектирования интерьеров были отчислены из состава студентов по решению Ученого совета РГХПУ им. С. Г. Строганова за нарушение общественного порядка и оскорбление религиозных чувств граждан», — говорится в сообщении вуза.

Привлекут ли их по уголовной статье, пока неизвестно.

Как ранее наказывали за хулиганство в храмах

21 февраля 2012 года пятеро участниц панк-группы Pussy Riot пришли в храм Христа Спасителя, надели маски, вбежали на солею (возвышение пола перед алтарной преградой или иконостасом. — NEWS.ru) и амвон (место в храме, с которого читаются библейские тексты. — NEWS.ru), вход на которые запрещен, подошли к алтарю и провели «панк-молебен» — включив звукоусиливающую аппаратуру, стали выкрикивать оскорбления в адрес священнослужителей и верующих. Видеоролик с выступлением был выложен в интернет и вызвал большой общественный резонанс.

26 февраля полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Максимальная санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.

В суде участницы группы Pussy Riot извинились перед православными верующими за «панк-молебен», заявив, что своей акцией преследовали исключительно политические цели и не подозревали, что у окружающих она может вызвать что-то, кроме веселья или иронии.

17 августа Хамовнический суд Москвы назначил по два года лишения свободы в колонии общего режима трем участницам панк-группы Pussy Riot — Марии Алехиной, Надежде Толоконниковой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Екатерине Самуцевич, — признав их виновными в хулиганстве в храме Христа Спасителя.

10 октября 2012 года Мосгорсуд изменил приговор на условный и освободил из-под стражи в зале суда Самуцевич, ей был назначен испытательный срок в два года.

В 2024 году внимание полиции привлекло видео, на котором две девушки танцуют возле храма Николая Чудотворца в Москве во время церковной службы. По данному факту была начата проверка, личности девушек пытались установить.

Получали также наказания те, кто устраивал танцы возле памятников. В 2015 году три девушки станцевали у мемориала «Малая земля» в Новороссийске и получили от 10 до 15 суток ареста. Их привлекли к ответственности по статье о хулиганстве.

«Прокуратурой проводятся проверки учебных заведений, где обучаются указанные лица, в ходе которых будет дана оценка мерам, принимаемым администрациями образовательных учреждений по разработке и внедрению программ, направленных на воспитание законопослушного поведения», — заявили в прокуратуре Краснодарского края.

