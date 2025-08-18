Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 12:59

Осень уже пришла в Москву: прогноз погоды на неделю, ливни, холод

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ночь на 18 августа оказалась самой холодной в Москве с начала этого месяца. Какой будет погода на новой неделе, чего ждать в конце лета, что в Санкт-Петербурге?

Какая погода пришла в Москву к 18 августа, самая холодная ночь

Ночь на 18 августа в Москве стала самой холодной с начала месяца, сообщают синоптики. Минимальная температура воздуха на ВДНХ составила плюс 11 градусов, на МГУ — плюс 12, на Балчуге — плюс 13,4. Еще холоднее было в Новой Москве: в Михайловском столбики термометров опустились до плюс 7,5 градуса, а в Московской области самой холодной точкой стал Талдом, где было плюс 7,6.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус указывает, что погода в Москве похожа на сентябрь.

»[18 августа] столица продолжит ощущать влияние тыловой холодной части циклона с центром над Вяткой. В регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, местами пройдут кратковременные дожди, а дневной температурный фон на три-четыре градуса отстанет от климатической нормы. Температура воздуха — плюс 17–19 градусов, по области — плюс 15–20. Атмосферное давление ниже нормы. Во вторник местами кратковременные дожди, ночью — плюс 12–14, днем — плюс 19–21 градус», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Чего ждать от погоды в Москве в конце лета, прогноз на неделю

Метеоролог Татьяна Позднякова прогнозирует, что на неделе с 18 по 24 августа погоду в Московской области будет формировать обширный циклон.

«Дожди различной интенсивности станут приниматься практически каждый день, и тепла ждать не приходится. Температура воздуха в Москве только днем в среду, 20 августа, превысит +20 градусов. И последняя пятидневка лета не порадует теплом. Осенняя погода заглянет в столичный регион раньше календаря», — написала она в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что дождей в столице не будет только во вторник, 19 августа. В ночь со среды на четверг температура воздуха резко упадет — с дневных плюс 21 градуса до плюс 15–16, ночью температура опустится до плюс 11.

В четверг и пятницу на столицу обрушатся мощные дожди. По данным Foreca, за два дня на Москву прольется 25,3 мм осадков.

Что с погодой в Санкт-Петербурге

Леус пишет, что циклон, уходящий на северо-восток европейской части России, сохраняет свое влияние на погоду в Санкт-Петербурге.

»[18 августа] в регионе облачно с прояснениями, местами пройдут скоротечные дожди, и будет прохладнее, чем должно быть по климату в конце второй декады августа. Температура воздуха — плюс 19–21 градус, в Ленинградской области — плюс 17–22. Атмосферное давление будет меняться мало. Во вторник местами кратковременные дожди, ночью — плюс 12–14, днем — плюс 19–21 градус», — сообщил синоптик в своем Telegram-канале.

Синоптики Foreca прогнозируют, что мощное похолодание придет в Петербург на день раньше, чем в Москву: температура упадет до плюс 15 градусов. После этого температура немного подрастет.

Мощных дождей не ожидается до конца недели. Только в воскресенье и понедельник, 25 августа, в Петербурге ожидаются существенные осадки, 11,6 мм за два дня.

Читайте также:

Погода в Москве в понедельник, 18 августа: температура упадет до нуля?

Мирная пауза окончена, ВС РФ разнесли Одессу: удары по Украине 18 августа

Ситуация в Сумской области утром 18 августа: наемники «валят» своих, потери

прогнозы погоды
похолодание
Москва
Cанкт-Петербург
новости
дожди
Валентин Меликов
В. Меликов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 18 августа, проблемы
Экс-футболист «Динамо» назвал фигней байку о проклятии клуба женой Севидова
В ГД объяснили, зачем лидеры ЕС едут на встречу Зеленского и Трампа
Мать-антипрививочница довела дочь до смерти
Дипломаты ответили на слухи о встрече Трампа, Путина и Зеленского в Венгрии
Зеленского предупредили о «горькой таблетке» уступок в Вашингтоне
Мужчина прилетел в Дагестан с часами Rolex и был задержан таможенниками
Вкусное ткемали из сливы, которое хочется есть ложкой прямо из банки
Автоэксперт рассказал о судьбе иномарок в таксопарках
Россиянка организовала похищение родного брата ради доли в квартире
Гладков призвал раскрывать имена россиян, превративших убежища в туалеты
Названа опасность возможного обмена территориями между Россией и Украиной
Названы последствия атаки ВСУ на ведущий через Венгрию нефтепровод «Дружба»
Экс-футболист сборной России назвал две главные проблемы «Динамо» в РПЛ
В Госдуме объяснили, почему Зеленский против мира с Россией
В Госдуме назвали главное достижение Путина и Трампа на саммите на Аляске
ВСУ нанесли удар по объекту, где всегда много людей
Пойманная на Сахалине агрессивная акула попала на видео
Самая изысканная заготовка: готовим вяленые помидоры в домашних условиях
Теракт на Крымском мосту, роботы, «ядерная зима»: ВСУ атакуют РФ 18 августа
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.