Москвичам рассказали, какой будет погода на этой неделе Вильфанд спрогнозировал дожди и температуру ниже 20 градусов в Москве

На этой неделе жителей Москвы и всей северной половины европейской России ожидают дожди и прохладная погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, которые приводит ТАСС, температура воздуха будет от +15 до +20 градусов. Синоптик отметил, что такие показатели не характерны для августа и больше подходят для осени.

Температура понизится существенно. Понедельник будет самым дождливым и прохладным днем на этой неделе, температура составит 16–18 градусов. Это не характерно для четвертой пятидневки августа, осенняя погода, — сказал Вильфанд.

Он добавил, что на этой неделе солнце будет появляться в Москве не часто. Средняя температура воздуха будет на 1,5–2 градуса будет ниже многолетних значений.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что потепление до 25–30 градусов возможно в Москве в последние дни августа. По его словам, нынешний сезон постепенно уступает место осени. Синоптик уточнил, что в Москве в начале сентября ожидается сохранение теплой погоды.