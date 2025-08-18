«Подстрекательство»: МИД РФ набросился на Лондон из-за одного заявления Захарова указала на желание Лондона затянуть кризис на Украине

Власти Великобритании не стремятся к урегулированию кризиса на Украине, а предпринимают шаги, направленные на его затягивание, передает заявление представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой ТАСС. Так она отреагировала на рассуждения Лондона насчет размещения на украинской территории западных войск.

Эти воинственные тирады, де-факто являющиеся циничным подстрекательством к продолжению боевых действий, лишь подтверждают, что в Лондоне не заинтересованы в урегулировании ситуации, а делают все возможное для затягивания кровопролития, — высказалась Захарова.

Ранее представитель МИД заявила, что европейские лидеры сознательно подталкивают Киев к продолжению конфронтации с Москвой, несмотря на то что сами понимают невозможность военной победы Украины. Она сослалась на интервью президента Франции Эммануэля Макрона, где тот утверждал, что РФ якобы добивается не мира, а «капитуляции Киева».

Она резко отреагировала на заявление Макрона о том, что Россия якобы не стремится к мирному урегулированию кризиса на Украине. Дипломат обвинила французского лидера во лжи и подчеркнула, что его слова, прозвучавшие в интервью, не имеют ничего общего с действительностью.