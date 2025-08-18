Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 20:31

Захарова показала, где место Великобритании в переговорах по Украине

Захарова призвала Британию не мешать России и США в переговорах по Украине

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Москва призывает Лондон не мешать работе переговорщиков России и США по урегулированию конфликта на Украине, говорится в комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. По ее словам, Великобритания не только высказывается против усилий российских и американских переговорных групп, но и пытается их подорвать.

Из Лондона продолжают сыпаться высказывания, которые не только диссонируют с усилиями Москвы и Вашингтона, но и явным образом направлены на их подрыв. <...> В связи с этим призываем Лондон отказаться от рискованных и малопродуманных геополитических гамбитов и по крайней мере не мешать кропотливой работе российских и американских переговорщиков, — подчеркнула Захарова.

Дипломат также обратила внимание, что Великобритания давно ушла из «первой лиги мировой политики» и при этом не понимает масштабов ответственности и возможных последствий от поддержки украинских властей. По мнению Захаровой, в Лондоне еще до начала СВО заявляли, что Киев — это их инструмент против России.

Ранее представитель российского МИД отмечала, что европейские лидеры предлагают Киеву продолжать конфликт с Москвой, понимая невозможность победы Украины. Она обратила внимание на интервью французского президента Эммануэля Макрона, в котором глава государства заявил, что Россия якобы хочет не мира, а «капитуляции Украины».

